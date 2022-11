A programban az ötezer főnél kevesebb lakosú városok, falvak juthatnak tüzelőhöz. Az országos pályázat eredményeként a szombathelyi erdőgazdasághoz 4.176 köbméter szociális tűzifára érkezett igény. A települések nagy részével már megkötötték a szerződést, ennek függvényében folyamatos a kiszállítás. A szociális tűzifa nyertes pályázói egyméter hosszú, hengeres tüzelő alapanyagot kapnak.

Gencsapátiba már kiszállította az erdészet a 78 köbméter szociális tűzifát, amire támogatást kapott az önkormányzat a BM-pályázaton. A hengeres tűzifa alapanyagot a település maga dolgozza fel és osztja szét a rászoruló háztartások számára.

- Ebből a keretből mintegy negyvenen juthatnak tüzelőhöz. A rászorulókat név szerint ismerjük, a fa körülbelül hetven százalékát köztük osztjuk szét oly módon, hogy kiküldtük nekik az igénylő lapokat; másfél- három köbmétert kaphat egy személy. A fa harminc százalékára jelentkezhetnek azok, akik nincsenek a látóterünkben – mondta el Bodorkós Ferenc polgármester, aki a helyi rendelet értelmében maga jogosult döntéseket hozni a kiosztásról. Gencsapátiban nincs határidő, a szociális tűzifa folyamatosan igényelhető, amíg el nem fogy.

- Ötven köbméter saját vágású keményfa tűzifánk is van, amit a falu területén vágtunk ki, ezt is kiosztjuk települési támogatásként. Jelentkezni kell rá, átlagosan két köbmétert kaphat egy személy – tudtuk meg Bodorkós Ferenctől.

Már Jákra is megérkezett a szociális tűzifa az erdészettől, ők is 78 köbmétert kaptak, Önkormányzati rendeletünk van arra, hogy ki kaphat belőle. Az eddig beérkezett 68 kérelemből 65 jogosult; az egyedül élőknél 135375 forint a jövedelemhatár, az egy háztartásban többen élők esetében 76950 forint/fő. Egy-másfél köbméter fát tudunk adni, ami nagyon jelképes az egész fűtési szezont tekintve, de ha belegondolunk, hogy az egy köbméter tűzifa piaci hatósági ára harminc ezer forint, mégis jelentős támogatás – mondta Dr. Tóth Ernő polgármester. - Ják 2600 lakosából 70-80 jogosult van, kell ezzel foglalkoznunk, mert igény van rá, még úgy is, hogy felettébb nagy szervezési és a munkaigénye, amely energiákat az önkormányzat fekteti be. Jövő héten megkezdik a kiszállítását a portákra.

Csepregen november 1-én lépett hatályba az idei tűzifáról szóló rendelet. A belügyminisztériumi pályázat az önkormányzat számára 2 millió 745 forint támogatást állapított meg, ez 135 erdei köbméter fát jelent – tudtuk meg Horváth Gábor alpolgármestertől, ezen kívül van a városnak 166.370 forint saját erő a szociális tűzifára, plusz a fuvart is ki kell fizetni, hogy az erdészet kiszállítja az önkormányzati telephelyre a fát, ez körülbelül 800 ezer forint.

Szociális tűzifatámogatást kaphat, aki az aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára vagy települési támogatásra jogosult, illetve ha hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. Ezen kívül érdemben pályázhatnak a 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasok, továbbá azok a válsághelyzetben lévő személyek, akiknek a tűzifa megvásárlása a létfenntartást veszélyeztetné. A kérelmeket november 18. napjáig lehet benyújtani, ezekről a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság dönt, a polgármester és az alpolgármester javaslatának figyelembevételével november 30-ig.

A tűzifa kiszállításáról legkésőbb február 15-ig gondoskodik Horváth Zoltán polgármester, aki kiemelte: egy háztartás körülbelül egy-másfél köbméter tűzifát kaphat a pályázók számának függvényében.