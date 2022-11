A kertész dolga, hogy kicselezze az időjárást – mondja Kiss Tibor. A főszezonnak vége, de a munka nem állt meg a gencsapáti kertészetben: ez egyrészt a karbantartás, takarítás, fertőtlenítés időszaka, másrészt most nevelkednek azok a palánták, amelyből tavaszra eladható méretű növények lesznek. Egy részüknek kell az állandó meleg, mintegy 1500 négyzetmétert fűtenek be a téli hónapokban. A két fóliasátort és az üvegházat blokkosítottak, mindegyikben más a hőmérséklet – tűrőképességük szerint dönti el a szakember, melyik fajta hova kerül. Kiss Tibor azt mondja: optimalizálják az ültetést, azaz előnevelnek. A már gyökeret eresztett növények fűtetlen helyre kerülnek, de szükség esetén takarják őket. Gázzal fűtenek, a szolgáltatóval kötött szerződésük idén lejárt, újra kötötték – nyilván már magasabb áron. Amennyire lehetett, eddig is takarékoskodtak az energiával, most korszerűsítették a rendszert, és megpróbálnak még jobban takarékoskodni, feszegetik a növények határait. Nagy segítségük a faelgázosító kazán, amely jó hatásfokkal ég, az egyszerre felfűtött nagy mennyiségű vizet pedig a rendszer szükség, az előre megadott értékek szerint adagolja.

Hasonló cipőben jár a kertészeket és parképítőket is képző szombathelyi Herman Technikum. – A növényválasztás a kulcs, a különböző fajták hőmérsékleti igényeit kell figyelembe venni. Amelyik például állandó 24-25 fokot igényel, azt olyan áron kellene adni, hogy szinte megfizethetetlen, ezért nehéz feladat a fűtés optimalizálása. Mindezek mellett pedig figyelünk az oktatási szempontokra, a diákok szakmai fejlődése a legfontosabb – magyarázza Németh Csaba műszaki vezető.

Hozzáteszi: a szezon elején gázpalackkal fűtötték a melegházat – ehhez is minden feltétel adott –, a rendszert csak később indították be. Aztán körbekalauzol a meleg- mérsékelt- és hidegházban. Most különösen nagy segítséget jelentenek a technikai megoldások: a hővédő ajtó, az ezüstszálas hővédő ernyő, amely lezárja a melegház felső részét, hogy megfogja a hőt. A napsütés nekik dolgozik – olyankor elhúzzák. Több mint 250 féle növény van itt a páfrányoktól kezdve a fikuszokon keresztül a karácsonyi kaktuszig. A gyökeresedést támogatja a fűtőszálas asztal – állandó 22 fokot biztosít minimális fogyasztás mellett. Hasonló elven működik a másik házban található talajfűtéses kavicságy is, a tanteremként is használt helyiséget pedig csak akkor fűtik, ha szükséges. Kevesebb a napsütés, alacsonyabb a hőmérséklet, ezért most csak minimális öntözést igényelnek a növények – köztük a már jövő nyárra nevelgetett muskátlik.

Kint még csak most jön a tél, a kertészetben már a tavaszra készülnek – csak sikerüljön kicselezni az időjárást.