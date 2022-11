Mint arról beszámoltunk, idén már tizenkét alkalommal ajánlotta a szombathelyi iparterületet befektetőknek a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), miközben sajnos az önkormányzattól vagy késve vagy egyáltalán nem kaptak választ adatszolgáltatási megkereséseikre.

- Ebben az önkormányzati ciklusban magas hozzáadott értékű új beruházó nem érkezett Szombathelyre. A Schaeffler-beruházás is még az előző városvezetés fejlesztést előkészítő munkájának eredménye, így a terület magterületből való átsorolása is Puskás Tivadar polgármestersége idején történt meg – hangsúlyozta Illés Károly, aki 2014 és 2019 között dr. Puskás Tivadar mellett városfejlesztésért is felelős alpolgármesterként dolgozott.