Régi-új világra ébredtünk december 7-én, miután Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter előző éjjel 11-kor rendkívüli kormányinfón bejelentette: a hétfőn hatályba lépett kőolajszankciók után két nappal a kormány - a Mol javaslatára - az üzemanyagárstopot megszünteti. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos üzemanyagárat nem lehet az ország összes benzinkútján a magyar családoknak biztosítani.

Tömött, kígyózó sorokat ma már nem, de üzemanyagot szállító tartályos kamionokat többet is láttunk a töltőállomásokon megyeszerte. Úgy tűnt, aki tankolni akart, az tudott is. Az autósok többsége pedig ismét kíváncsian figyelte az árjelző táblákat a kutakon, ugyanis jelentős, több tízforintos különbségek is előfordulnak.

A holtankoljak.net portál szerint Celldömölkön, a Sági úton 629 forintot kell fizetni egy liter sima benzinért, míg ugyanezért, ugyanebben a városban a Wesselényi utcában 691 forintot kérnek. Szentgotthárd két töltőállomásán hasonlóan az árak – 629 illetve 630 – míg Szombathelyen a legolcsóbb helyeken is 641 forint egy liter sima E10-es. Körmenden az egyik Rákóczi úti benzinkúton 642,9, a másikon 643,9 forint áll a kijelző táblán a 95-ös felirat mellett. Egyébként ugyanennyit kérnek a legtöbb megyeszékhelyi töltőállomáson is.

Szentgotthárd külterületen 690 forintba kerül egy liter gázolaj, ennél négy forinttal többet kell fizetni Nádason, és kilenccel többet több szombathelyi, egy kőszegi és egy körmendi töltőállomásokon. Találtunk a sorban azonban olyan szentgotthárdi és celldömölki kutat is, ahol 721 forint a gázolaj literje, ugyanez Celldömölkön a Wesselényi utcában pedig 750 forint.

Ön ezek után megnézi, hogy hol tankol?

Orbán Viktor: a rezsivédelmi alapba irányítjuk a szankciós benzinárakból származó extraprofitot

„Mostantól szankciós benzinárak vannak érvényben egész Európában” – írta a miniszterelnök szerdán a közösségi oldalán.

„Az elmúlt napokban a brüsszeli kőolajszankciók hatályba léptek, bekövetkezett az, amitől tartottunk. Mostantól szankciós benzinárak vannak érvényben egész Európában.

Magyarországon az ebből keletkező extraprofitot elvonjuk és a rezsivédelmi alapba irányítjuk”

– szögezte le a kormányfő.

Gulyás Gergely: a brüsszeliszankciók miatt a kormány arra kényszerült, hogy feladja a benzinárstopot

Vissza kell hozni az importot, hogy a piacon újra megfelelő legyen az ellátás – jelentette ki a Mol vezérigazgatója a tájékoztatón.

Megszűnik a benzinárstop, az intézkedés kedden 23 órától lép életbe, a Mol-kutak alapján a benzin literenkénti irányadó ára 640 Ft, a dízelé 699 forint lesz

– jelentették be kedden este, rendkívüli kormányinfó keretében, amelyen Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is részt vett – írtuk meg korábban.

„Magyarország hiába harcolt eredményesen a szankciók ellen és kapott mentesítést, mégis bekövetkezett, amitől tartottunk”

– fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. „Zavarok álltak elő Magyarország üzemanyag-ellátásában. Import nélkül nem megoldható hazánk üzemanyag-ellátása. A 480 forintos benzinárat nem tudjuk tovább biztosítani a magyar családok számára” – jelentette ki Gulyás Gergely.