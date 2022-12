A zserbóhoz sárgabarack- és ribizlilekvárt vásárolhatnak például Molnár Istvánnénál. Az őstermelőtől a hecsedli-, galagonya- és szilvalekvárt inkább ajándékba vásárolják, a sütikhez, húsokhoz áfonya-, a marhahúshoz birslekvárt keresnek nála. A befőttesüvegeken mérettől függően 1600 és 3000 forintos árcímkét is láttunk – azt ígérte, jövő héten 10 százalék kedvezményt ad mindenre.

Egy kiló máknak 3000, egy kiló diónak akciósan 3600 forint kilója. – Jön az ünnep, hadd fogyjon több – így gondolkodik Németh Vince. A dobozos tojás darabja nála 100 forint, 95 forintért L-es, 90 forintért M-es méretű kapható tálcáról. Rohamra ő sem számít, de mintha csütörtök óta többen jönnének, mondja. A karácsonyt a bejgli teszi teljessé. Ahhoz vett a standjánál mákot egy nagymama, akinél húsleves, sült hús, sült csirke, rántott hal, rántott gomba lesz az ünnepi menü. A halászléhez már megvan a hal, a húsféléket kell még beszereznie. Tizenkét embert vár karácsonyra: két gyermeke családját, az unokákat, árulta el.

A leghosszabb sor az őstermelői mintaboltnál és a pékség előtt állt – húsra, bejglire, süteményekre adtak le előrendelést az emberek. A füstölt szalonnát, a tarját, a csülköt, a töpörtyűt is keresik a vásárlók, többen vásároltak kocsonyához való alapanyagot, hallottuk Merkl Lászlótól a húsos pult mögül. A töpörtyű kilója 4800, a szalonnának 4000, a tarjának 5700 kilója. náluk. Házi manufaktúrájukban kecskesajtot, juhsajtot, fügelekvárt, birsalmakompótot, vegyes savanyúságokat is készítenek. A sorkikápolnai Németh Ramón zöldségesnél is érdeklődtünk: szerinte sokan az utolsó pillanatra hagyják a beszerzéseket. A töltött káposztához keresett most a savanyú káposzta, a karácsonyi asztalra kerül cékla, lila káposzta, csalamádé is, tudtuk meg Singerék standjánál. Ahogy honlapján hirdeti a piac: az ünnep össze kellékét egy helyen megtalálják a vásárlók. Ha magunknak mindent megvettünk, még a madaraknak is csinálhatunk karácsonyt: madáreleség is van eladó, 600 forintért egy kiló.