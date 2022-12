Nem hömpölygött a tömeg pénteken délelőtt a Family Centernél és a közelben lévő hipermarketnél sem. Egy játékot és a karácsonyi menühöz szükséges élelmiszert tolta a bevásárlókocsiban Tompos Zoltán és Szilágyi Andrea, amikor megszólítottuk őket. - Csütörtökön érkeztünk Dániából, a karácsonyt Kőszegen és környékén töltjük, majd megyünk tovább az ország más részeibe, hogy a családtagokat felkeressük – mondta el érdeklődésünkre Tompos Zoltán. A fiatalember tizenhat éve él a nyugat-európai országban, Andrea nyolc éve, mindketten úgy gondolják: a karácsony ünnepe sokkal hangulatosabb Magyarországon. - Más hittel élik meg az emberek a karácsonyt Dániában, mint Magyarországon. S bár ott is vannak adventi vásárok, azok nem olyanok, mint itt. Mi ebben nőttünk fel, nekünk ez az igazi – osztotta meg véleményét Zoltán. - Dániában nagyon ragaszkodnak a saját tradícióikhoz, mint ahogy azt mi is tesszük – tette hozzá Adrienn, aki példaként a forralt bort és a sült gesztenyét említette, amik a magyar vásárok „kötelező” elemei, Dániában viszont nem jellemzőek.

Sárközi Adrián úgy tapasztalta, hogy ez évben tudatosan és időben érkeztek a vásárlók

- Elmaradt a nagy roham. Az emberek idén tudatosan vásároltak és időben érkeztek, a törzsvevők pedig jó előre választottak az árukészletből – ezt már Sárközi Adriántól tudtuk meg, aki több éve árul itt fenyőfát. S valóban elmondható: pénteken délelőtt nem tolongtak az emberek sem a parkolókban, sem az üzletekben. Rövid idő alatt lehetett megállóhelyet találni, és Sárközi Adriánhoz is folyamatosan, egymás után érkeztek a vásárlók. - Egy-két éve itt dudáltak az emberek, fejvesztve rohantak, most ez nincs. Megdöbbentő, de december 23-án nyugalom van. December 10. óta állunk itt, és azt láttuk, hogy azóta folyamatosan érkeztek a vásárlók. Időben körbejárták az üzleteket, nemcsak a bevásárlóközpontban, hanem a barkácsáruházban is egyenletesen oszlott el a tömeg – folytatta Adrián, aki kérdésünkre: szerinte lehet-e ebben szerepe a mostani nehezebb gazdasági helyzetnek, úgy válaszolt: - Ami kell, azt úgyis megveszik a vásárlók, így a fát is. Majd büszkén mutatta: számos költsége ugyan megemelkedett, a fenyőfák esetében tudta a 2021-es árakat tartani. Egyedül a fenyőfatalpakat kínálta drágábban a tavalyinál: egy nagyobb méretű fémtalpat 20 ezer forintért adott.

A Family Centerben ottjártunkkor a könyvesboltban nézelődött a körmendi Pálffy Attila és Ádám. - A legtöbb ajándékot beszereztük, már csak az apróságokat keressük. Könyv és ruha is kerül a karácsonyfa alá – tudtuk meg Pálffy Attilától. - A lányomnak keresünk még könyvet, de annyira elmerültünk a kínálatban, hogy inkább azokat lapozgatjuk, ami nekünk tetszik, és nem annak, akinek majd szánjuk. De azért haladunk – állapította meg mosolyogva Attila.

Nem bíbelődött idén a vásárolgatással Ádám – ez is kiderült a beszélgetésünk során. Amit lehetett, azt online rendelt meg. - Szerencsére időben megérkezett minden, igaz, jóval az ünnep előtt beszereztem azt, amiről pontos elképzelésem volt – erről is szólt a körmendi fiatalember.

Azok számára pedig, akik mégis „futnának” egy utolsó kört ajándékokért vagy a karácsonyi menü alapanyagaiért, jelezzük: a legtöbb szupermarket és üzlet szombaton 12 óráig nyitva tart.