Információink szerint nem egyedi az eset, több vasi vállalkozásnál kaptak 40 eurós behajtási költségátalányról szóló számlát a víziközmű-szolgáltató társaságtól az elmúlt időszakban.

Olvasónk megmutatta számláját, azon látszik: az érintett cégnek adott elszámolási időszakban a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az ivóvíz-szolgáltatás alapján 4915, vagyis kevesebb, mint ötezer forintot kell fizetnie. Ehhez képest a csekken 54 ezer 103 forint áll, ugyanis a szolgáltató behajtási költségátalány címén további 49 ezer 188 forintot követel a kisvállalkozástól. A férfi megdöbbenése azért is érthető, mert pár ezer forintos díjtételre vonatkozóan szeptemberben tíznapos, októberben ötnapos, míg novemberben mindössze négynapos fizetési késedelem miatt érvényesítette a 40 eurós díj kiszabását a Vasivíz Zrt.

A zrt. honlapján megtaláltuk azt a tájékoztatót, amiben május végén a gazdálkodó szervezetekkel azt közölték: a Vasivíz Zrt. 2022. június 1-jétől kibocsátott számláira vonatkozóan, késedelmes fizetés esetén szándékozik érvényesíteni a követeléseinek behajtásával kapcsolatos költségek fedezetéül szolgáló 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt.

Erre egy 2016. évi törvény ad a zrt. számára lehetőséget, és arra is felhívják a figyelmet, hogy az nem helyettesíti a késedelmi kamatot. A cég üzletszabályzatából azt is megtudtuk: a Vasivíz Zrt. egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti ezt a díjat azoktól a vállalkozásoktól, egyéni vállalkozóktól, intézményektől, amik nem határidőre rendezték számlájukat. A követelés esedékességének időpontja, ha valaki önként fizetett, annak dátuma, míg teljesítés hiányában az első felszólítás időpontja. Ebből úgy tűnik: a szolgáltatónak tulajdonképpen felszólítást sem kell küldenie, elég csak pár napos csúszással kiegyenlíteni egy számlát, máris követelheti a gazdálkodó szervezeteken a Vasivíz Zrt. a behajtási költségátalányt. A tájékoztató levélből az is kiderült, hogy az intézkedés „a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása érdekében történik”.

Az ügyben a Vasivíz Zrt. sajtóreferenséhez fordultunk, hogy megtudjuk, mennyi pénz folyt eddig e díjból be a társasághoz, továbbá hogy 1 forintos számla késedelmes fizetése esetén is érvényesíti-e a 40 eurós díjkötelezettséget a társaság, és számolnak-e türelmi idővel. Ha a választ megkapjuk, közöljük.