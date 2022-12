A kettes számú választókerületben az elmúlt időszakban több projektet is befejeztek, köztük azoknak a parkolóhelyeknek a kialakítását, amire már nagy szüksége volt a környéknek. Összesen tizenhárom új parkolót építettek az addig kihasználatlanul álló helyre, a garázssor végébe. A lakók beszámolója szerint sokat segített legfőképp az esti és délutáni órákban a parkolóhelyek keresésén.

A tervek szerint a jövőben is folytatják az új parkolók kialakítását a környéken, hasonlóan a most átadott helyekhez. A jövőben a most átadott parkolókkal megegyező helyeket építenek majd a többi garázssor végébe is. A projektre harminc millió forintot különítettek el a város költségvetéséből.

A parkolók mellett új járdaszakaszt is építettek, és a meglévő járdák felújításával is jól haladnak, amire szintén szükség volt, hiszen a lakótelep a 80’-as években épült és azóta nem történt semmiféle járdafelújítás. A további felújítási munkálatokra a megfelelő forrás is megvan már – mondta el a tanácsnok a találkozón.

Továbbá szó volt még a 11-es Huszár úti tömbbelsőben található streetball pályáról is, amelynek felújítása befejeződött és egy hónapja megtörtént az átadás-átvétel is. Ez esetben a pályát tejesen felújították, új palánkok is kikerültek. Erre a projektre 14,9 millió forint támogatást kapott a város a TOP CLLD program keretében, amihez még az önkormányzat hozzátett 6,4 millió forint önrészt.