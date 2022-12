Bevezetik a 30 napos bérletet és a 30 perces jegyet

Ennek megfelelően 2023. január 1-jétől a díjszabást úgy alakítják át, hogy az átszállás ne okozzon többletköltséget az utasoknak. Januártól a mobiljegy-applikáción keresztül elérhetővé válik a 30 perces időalapú jegy, amivel félórán belül tetszőleges számú utazást lehet lebonyolítani 350 forint ellenében. Egy új, 30 napos bérletváltási lehetőséget is bevezetnek, ami ugyancsak mobiljegy-applikáción keresztül vehető majd igénybe, és nem konkrét hónapra szól, hanem 30 napos időintervallumban használható fel – a javaslatot jóváhagyták a képviselők. Megtudtuk azt is: a tervek szerint december 24-én 16 óráig, január 1-jén pedig 8 órától közlekednek a Blaguss-járatok. December 31-én teljes üzemidőben dolgoznak, vagyis 22-23 óra körül indulna el az utolsó autóbusz, de ha a város igényli, egész éjszaka rendelkezésre tudnának állni.

Herényből reggel egy pluszjáratot indítanak

A szolgáltató cég javaslatára a menetrend finomhangolását is jóváhagyta a közgyűlés, azok 2023. január 9-én lépnek életbe. A Herényben és Kámonban élők közül 101-en aláírásukkal kezdeményezték a városrész képviselőjénél, Horváth Gábornál és az önkormányzatnál a reggeli órákban a járatsűrítést azért, hogy a diákok időben érhessenek az iskolába, és hogy a buszokon a túlzsúfoltságot megszüntessék. Kérésüknek eleget téve: iskolai napokon 7:17 órakor a Herény, Béke tér – Vasútállomás vonalon új, 12-es járatot vezetnek be. Ezzel párhuzamosan megmarad a 7:02 perckor és a 7:32 perckor induló járat is. A módosítást a nyílt ülésen megköszönte Horváth Gábor. Korrigálják a 24-es járat menetrendjét, amit újításként vezettek be az oladi és a Minerva lakótelep között. A reggeli és a kora délutáni járatok sikeresek, azt a három-négyet pedig, amit nem használnak az utasok, törlik. A 7-es autóbusz vonalának megváltoztatásáról most nem döntöttek, arról a Ferenczy utcához (amit a közgyűlés csütörtöki határozatával egyébként átnevezett Szent Quirinus utcára) kapcsolódó hálózat- és menetrend-módosítással egy időben szavaznak majd a képviselők. Ezen kívül hivatásforgalmi járatokkal kapcsolatos, 5-10-15 perces indulási időt érintő változtatásokat kezdeményezett a szolgáltató, amit szintén jóváhagytak.