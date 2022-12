– Olyan még nem fordult elő, hogy antibiotikum nélkül maradt beteg. Arra azonban volt példa, hogy helyettesítő készítményt adtunk az eredetileg felírt helyett – ez a tapasztalata dr. Németh Ákos gyógyszerésznek, aki azt mondja: természetesen tudnak az Európában tapasztalt antibiotikumhiányról, ismerik a problémákat, de Magyarországon nincs ellátási válság, remélik, nem is lesz. A protokoll egyébként az, hogy ha nem tudják helyettesíteni sem a gyógyszert, visszairányítják az orvoshoz, aki új terápiát javasol a betegének.

A probléma gyökere összetett. Egyrészt a pandémia miatt korábban leállt ellátási láncoknak nehéz visszaállni a mostani ritmusra, másrészt nem elhanyagolható a háború hatása sem. A támogatott gyógyszerek ára nem követi az inflációt, jelenleg is folynak a tárgyalások a gyógyszergyártók és a társadalombiztosítók között.

Dr. Németh Ákos szólt arról is, hiánycikk egy cukorbetegeknek való injekció is, a vény nélkül kapható szerek között pedig nehezen elérhető egy népszerű forróitalpor, de tudnak helyette másikat ajánlani. A gyerekeknek adható kedvelt láz- és fájdalomcsillapító szirupból sincs készleten minden íz minden kiszerelésben, de más, hasonló készítmények elérhetők. Nagyon fogynak most a különböző orrspray-k és a megfázás elleni tabletták.

A szakember az ünnepek közeledtével felhívja a figyelmet: a vényköteles gyógyszereket idejében váltsuk ki, a házipatikát nézzük át. Jó, ha mindig van otthon láz- és fájdalomcsillapító.