Hétkezdet van, korán érkezett, és (ma is) sokáig bent marad. A gondolataiban még ott a céges karácsony – vajon milyen visszajelzések érkeznek, minden munkavállalójuk jól érezte-e magát a több száz fős összejövetelen? Fontos ugyanis, hogy élményeket is adjanak a kollégáknak, legyen mi összekovácsolja a közösséget. Párhuzamosan már a munkára összpontosít: folyamatos a változás, rengeteg az újdonság a cég életében. Honnan indult és milyen ambícióval? Hogyan bontakozott ki a karrierje, és hol tart most? Pungor László olyan részleteket is elárult, amelyeket talán a közvetlen kollégái sem tudnak róla.

– Oladon nőttem fel, a Nagy Lajos Gimnáziumban speciális német nyelvű osztályba jártam. A latin volt a második nyelvem, abból érettségiztem. Kézenfekvő lett volna, hogy jogász leszek, de az érettségi után mégis a műszaki pálya irányába indultam el. Kecskemétre jelentkeztem a GAMF-ra (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, ma Kecskeméti Egyetem) –, hogy műanyag-feldolgozást tanuljak, de megtetszett az automatizálás szakirány. A gépészmérnöki után rögtön minőségirányítási szakmérnöki képzésen folytattam a tanulmányaimat, ez akkor már kapcsolódott a munkámhoz – az első év kivételével ugyanis munka mellett végeztem az összes iskolát. Visszanézve, nem is alakulhattak volna jobban azok az évek – nem cserélném el azt a tapasztalatot, tudást, amit párhuzamosan szereztem a munkában és az iskolában.

Az első munkahelyén, a Siemensnél gépkezelőként helyezkedett el: egy évig 3 műszakban dolgozott. Akkor döntötte el, hogy továbbtanul, és karriert épít. Utána a Puskás Tivadar utcai Moldin Műanyagipari Kft.-hez váltott, a Philips fő beszállítójához – folyamatellenőrként akkor került kapcsolatba a minőségirányítással. Négy műszakban végezte a feladatokat, amelyeket most már vezetőként koordinál. Elindult a belső karrierje – helyettesítő gyártásközi ellenőr, majd minőségirányítási asszisztens lett, utána termék- és folyamatellenőrzés-vezető. 2003-ban vezetői pozícióból távozott a cégtől, miután bezárták azt.

– Eldöntöttem, hogy Budapestre költözöm, így kerültem az ülésfűtéseket gyártó autóipari beszállító W.E.T. Magyarország Kft.-hez. Néhány hónappal a munkakezdésem után a Moldin egyik korábbi beszállítójának ügyvezetője hívott magukhoz dolgozni. Visszakerültem a fröccsöntésbe, néhány évvel később pedig visszakanyarodtam Szombathelyre – megint a Puskás Tivadar utcába – a Magyarországon akkor indult, LCD-tévéket gyártó Hisense Hungary Kft. minőségügyi vezetőjeként. A tulajdonos egy idő után úgy döntött, hogy nem működteti tovább a gyárat, én az utolsók között jöttem el. Azokban az években sokat alakult a személyiségem is, egy-egy lépcsőt mindig előbbre léptem.

A Hisense-ben töltött utolsó napok egyikén a korábbi budapesti munkaadója (Arge 2000 Kft.) hívta átmeneti időre – a folyamatok optimalizálásában és a cég működésének hatékonyabbá tételében kérte a segítségét. 2009-ben érkezett a vaskeresztesi lehetőség: termékellenőrzés-vezetőt kerestek a vállalatnál. – Emlékszem, közvetlenül az interjú után hívtak a következő beszélgetésre. Már akkor szóba került a karrier és a bővülés lehetősége is. Abban az időben nem volt külön minőségirányítási csoport a vállalatnál. Feladatul kaptam, hogy erős minőségirányítást szervezzek. Pár hónap elteltével vezetői pozíciót kínáltak, ami sok kihívást tartogatott, ám bátran vállaltam el. Akkor indultunk el azon az úton, hogy a vállalatnál stabil minőségirányítás adjon hátteret a világszínvonalú termékek állandó kifogástalan minőségű gyártásához és értékesítéséhez.

Feltűnik, hogy mindig többes számban beszél – és jön is a magyarázat: soha nem egyedül végzi a feladatait.

– Egy jó vezetőnek csapata van, közös célokkal és feladatokkal. A háromfős minőségirányítási team az évek alatt folyamatosan nőtt, most negyvenen tartoznak a területhez – jelentősen megnőtt a létszám, ezzel együtt a feladatok és a szakmai kompetenciák is. Az évek alatt nemzetközi rendszerben dolgoztunk, külföldi kollégákkal. Számos terület átkerült Magyarországra, mint a beszállító-fejlesztés, a beszállítói reklamációk kezelése, a piacról érkező összes fogyasztói reklamáció intézése. Magyarországon működik a holding compliance (megfelelőség-biztosítás) csoportja – a termékbiztonsági kérdésekért és a jogi megfelelésekért felelünk –, amely már a globális minőségirányítás része. Ezenkívül az orvostechnikai termékeinkkel kapcsolatban is folyamatosan érkeznek új feladatok az osztrák kollégáktól. Mindez számunkra motiváció és érték – mondja.

A minőségszemlélet kiterjesztésével, a vállalati minőségpolitika fejlődésével párhuzamosan magát is folyamatosan képezte: 2020-ban Győrben MBA-diplomát szerzett. Abban az évben a pandémia miatt a cégnél is sokasodtak a tennivalók: a Covid-védekezés vezetője lett.

– 2020-ban és 2021-ben is nagy kihívások elé állított bennünket a Covid. A világjárvány alapanyag- és ellátási hiányokat okozott, alternatív megoldásokat kellett találnunk, ráadásul gyorsan. Szerencsésen és jól tudtunk védekezni: egy percig sem állt le a gyár. Tizenkét hónapja dolgozom globális minőségirányítási igazgatóként. Mondhatni, viharosra sikerült a 2022-es évkezdet is. Jött a háború, amelynek a hatásai várhatóan még tovább fokozódnak. S állandóan jönnek új feladatok: keressük az új alapanyagokat, az új, fenntartható megoldásokat. Jelenleg is több évre nyúló projektünk van, ami változásokat generál. A szakmain kívül tudományos kihívások is foglalkoztatnak. Egyik feladatot sem csinálom fél gőzzel. Büszke vagyok az eredményeinkre, és elismerem a kollégáim teljesítményét. Különösen, ha látom a fejlődni akarást és a belső karrier lehetőségét. Jelenleg is többen építik a cégen belül a karrierjüket. Ketten közülük frissen kinevezett középvezetők. Járják az útjukat, és ebben támogatom őket.

Mentoráltjai után saját szakmai mentorai is szóba kerülnek. Elsőként Horváth Antal, aki a Moldinnál volt a vezetője – a mai napig hasznát veszi annak, amit tőle tanult. Budapesti munkahelyének ügyvezetőjétől, Geráth János cégvezető-tulajdonostól a cégvezetés, kommunikáció, tárgyalástechnika, érdekképviselet témában sajátított el hasznos tudást. A MAM-nál Kiss Katalin gyártási vezérigazgatót említi, akivel 14 éve dolgoznak együtt. Tőle rendszeresen kap visszajelzést és iránymutatást, ő az, aki néhány éve nekiszegezte a kérdést: a legjobb mérnök vagy a legjobb vezető akar-e lenni. László az utóbbi mellett tette le a voksát, ami jó döntésnek bizonyult. Az út, amit választott, ugyan nem mindig egyszerű, de igazgatónő támogatására azóta is szüntelenül számíthat. Személyisége és vezetői attitűdje a közös munkának köszönhetően folyamatosan változott.

– Ma már előnyben részesítem a leadership (vezetői) technikákat a menedzsment technikákkal szemben. Sokan megszólítanak, különböző témákban véleményt kérnek. Privát beszélgetéseim is vannak a kollégákkal, ami segít a vezetői döntésekben – mondja, és hozzáteszi: – Mindig örülök, ha a vállalatot képviselhetem. Számos konferencián részt vettem, előadásokat tartottam, és sok olyan feladatom van, ami nem szigorúan a minőségirányítás témájához tartozik, mint a CSR-tevékenységek (társadalmi felelősségvállalás) vagy a társadalmi kapcsolatok. Ezeken is nagy hangsúly van – számomra ezek jelentik a pluszt, a csemegét. Néhány éve tagságot vállaltam a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrző bizottságában és elnökségi tagja vagyok a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. Mindig vannak terveim, mindig lehet fejlődni, van másik csúcs, másik lehetőség. Ilyen értelemben hegymászó-alkat vagyok. Elégedett és főleg elkötelezett – a kettő nálam párban jár.