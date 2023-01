2004 októbere óta a kereskedő köteles ingyenesen visszavenni új készülék eladásakor a vásárló által felajánlott, az új készülékkel azonos használati célú régi berendezést. Mindezt ráadásul ingyenesen, tehát pénzt a visszavételért nem kérhet – szól az ide vonatkozó előírás. Fontos információ mindez azoknak, akik új elektromos készülék vásárlásán gondolkodnak. Lényeges kitétel továbbá, hogy akkor sem kell fizetnünk, ha a régi gép elszállítását az új gép házhozszállításakor kérjük. Ebben az esetben is köteles a kereskedő ingyenesen gondoskodni arról, hogy például a régi hűtőt, mosógépet és egyéb nagygépet elszállítsa a lakásunkból.

A régi elektromos berendezéseinket legtöbb esetben addig használjuk, ameddig csak rá nem kényszerülünk cseréjükre. Ismerős lehet a megoldás, amikor új készülék vásárlása esetén a régi „családi ereklye” - például TV - átkerül a kisszobába, majd a nyaralóba, vagy rokonokhoz majd esetleg a nagyinál végzi virágtartóként. Amikor végleg megszabadulunk ezektől az eszközöktől nagyon fontos, hogy ezt a megfelelő módon tegyük, és tisztában legyünk annak lehetséges káros következményeivel. Az elektronikai berendezések tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek kommunális hulladékként való kezelés során komoly problémákat okozhatnak – olvasható az egyik országos bolthálózattal rendelkező kereskedelmi cég tájékoztatójában.

Forrás: Unger Tamás

Az egyik megkérdezett sárvári, elektronikai termékeket is fogalmazó vállalkozás vezetője szerint a visszavételből nem szokott probléma lenni. Mivel ők javítással is foglalkoznak, így a használt eszközből értékes alkatrészeket is kinyerhetnek. Megtudtuk, hogy a leadott műszaki termékeket rendszeresen, az engedéllyel rendelkező feldolgozó, illetve ártalmatlanító céghez szállítják be.

Általános szabály, hogy a települési hulladékudvarokban leadhatók az e-hulladékok. A hűtőszekrények, illetve a további elektromos berendezések, mint például televízió, rádió, magnó, lemezjátszó, számítógép, monitor, másológép Szombathelyen a Szomhull Körmendi úti hulladékudvarában helyezhető el. Vas vármegye teljes területén az STKH Kft. végzi az e-hulladékok begyűjtését. Ilyen átvevő helyek Répcelak, Bük, Körmend Rábahídvég, Szentgotthárd, Pankasz, Szombathely (külső Söptei út), Celldömölk, Kőszeg, valamint Vasvár településeken találhatók. Az udvarok nyitva tartási ideje a cég internetes oldalán olvasható.