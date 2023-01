- Ez a kormányzati döntés, amit Gulyás Gergely miniszter úr a hatáskörében hozott meg, ékes cáfolata mindazoknak a rosszindulatú hazugságoknak, amelyeket a városvezetés hosszú évek óta tölcsérrel próbál a szombathelyiek fejébe beletöltögetni – hangsúlyozta Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke kérdésünkre. - Folyamatosan azt hazudták, hogy Szombathely azért, mert 2019-ben ellenzéki városvezetést választott magának, büntetés alatt áll, és a kormány minden lehető módon sújtja a várost és nem ad pénzt. Ehhez képest azt látjuk, hogy miközben Győr 254 millió forintot kap ebből az összesen 44 milliárd forintos rezsiköltség-támogatásból, addig Szombathely több mint 630 millió forintban részesül – összegzett az országgyűlési képviselő, aki további példákat sorolt: - Ugyanígy megnézhetjük Veszprémet, Zalaegerszeget, vagy más, hasonló méretű, kormánypárti vezetésű önkormányzatokat is. Azt látjuk, hogy Szombathely kiemelkedően magas összeget kapott. Egy biztos: azt állítani ezek után, hogy Szombathely hátrányos helyzetű és elnyomott lenne, hitelesen nem lehet. Kérem a városvezetést, hogy ezt a buta propagandát hagyja abba! - fogalmazott a kormánypárti országgyűlési képviselő. Hétfői cikkünkben lapunk is beszámolt arról, hogy Veszprém mintegy 569 millió forinthoz, Zalaegerszeg 366,5 millió forinthoz jut a mostani keretből.

Nemény András, Szombathely polgármestere közösségi oldalán reagált a hírre, elismerve, a 632 millió forint a szomszédos, hasonló helyzetű megyei jogú városok között magas összegnek számít. „Mi is komoly vállalásokat tettünk, és egy szigorú, de megalapozott, 1 milliárd forint nagyságrendű megtakarítási programot tettünk le az asztalra, amit tartunk azóta is” – írta a városvezető, aki kitért arra is, hogy az energiaárak emelkedése miatt az önkormányzatnál 4,2 milliárd forint hiánnyal számolnak az idei évben. A polgármester ezért továbbra is bízik abban, hogy az önkormányzatnak 2023-ban nem kell a 3 milliárd forintos nagyságrendű szolidaritási adót megfizetnie. Nemény András jelenlegi „derűlátását” ugyanakkor jól mutatja, hogy közleményében arról is írt: „Amit még nem tudunk, hogy mennyivel kapunk kevesebb normatív támogatást a kötelező feladatainkhoz”. Okkal vetődhet fel sokakban a gondolat: itt minden kevés.