Izgalmas esztendő volt a tavalyi az ingatlanpiacon, hosszú évek után először több külső tényező - háború, begyűrűző infláció, rezsiválság - rányomta bélyegét az ágazatra - mondja Zsigmond Balázs, a Duna House szombathelyi franchise partnere, aki úgy tapasztalja: mostanra alábbhagyott a félév környékén jelentkező megtorpanás és pánikhangulat. Végül szinte azonos évet zárt a helyi ingatlanpiac mint 2021-ben, ez a körülmények tekintetében jó eredmény. Szombathelyen és környékén sokféle ingatlan talált gazdára az olcsóbb albérletektől a kastélyig, de keresik a vidéki családiházakat is.

Zsigmond Balázs magyarázza: az utolsó negyedévben, vélhetően a családokat segítő otthonteremtési támogatásokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt megnövekedett a kedvezményeket még biztosan kihasználó hitelfelvevők aránya. A hitelpiacra aztán újra kiszámíthatóságot hozott, hogy az év végén kiderült, maradnak az állami támogatások - ahogy eddig, várhatóan ezután is sokan élnek a lehetőséggel.

A gazdasági helyzet és az emelkedő infláció ellenére mind a fővárosi, mind a vidéki ingatlanpiacon emelkedett a pénzüket ingatlanba fektetők aránya. - A lakosság jelentős megtakarításokkal rendelkezik és az elmúlt hónapokban mindenki azon törte, töri a fejét, mibe fektessen. Ami egyértelmű, hogy klasszikusan bankban tartani nem éri meg. Alternatíva jelenleg az állampapír, ami jó hozammal kecsegtet a magas infláció miatt, de ez maximum 1-2 évben mérhető. Ugyanakkor a legfrissebb adatok szerint csökkent az állampapírban lévő megtakarítások aránya év végével. Ezt érezzük mi is, hogy van befektetői vásárlói szándék, de most mindenki tapogatózik és a számára biztosabb formát keresi - húzza alá a szakember. Aztán arról beszél: a teljes ingatlanpiac várhatóan zsugorodik az új évben, de ennek legfőbb oka az emelkedett hitel kamatok. Azok a vásárlók lépnek most vissza, akik jellemzően támogatások nélkül, hitellel kalkulálva vennének ingatlant, a magasabb törlesztőket pedig vagy nem szeretnék, vagy már nem tudják bevállalni.

Tapasztalja továbbá, a vevők körültekintőbbek és energiatudatosabbak. Ezért biztosan lesznek korrekciók az árakban, de radikális árcsökkenésre nem számítanak, inkább az alku fázisban nőhet a kompromisszumkészség. Az már szinte borítékolható: a nagy alapterületű, korszerűtlen házaknak, lakásoknak csökken az ára.

Az elmúlt negyedévben, a Duna House által értékesített ingatlanok adatai alapján megállt az áremelkedés. Panelotthont keleten átlagosan 456 ezer forintért, nyugaton 355 ezer forintért lehetett vásárolni négyzetméterenként. Szombathelyi lakások átlagosan 479 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek gazdát.