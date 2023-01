Kissné Köles Erika, az országgyűlés szlovén nemzetiségi szószólója és Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke örömmel számolt be arról, hogy a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjában az elmúlt év végén 155,85 millió forintot osztottak ki pályázati támogatásként a mikro-, kis-, valamint középvállalkozóknak. A forrásra huszonnégy vállalkozás pályázott sikeresen, minimum 1,5 millió, maximum 25 millió forint értékben. A kiírásra azok nyújthattak be pályázatot, akik a szlovén Rába-vidék településein – Alsószölnökön, Apátistvánfalván, Felsőszölnökön, Kétvölgyön, Orfaluban, Szakonyfaluban vagy Szentgotthárdon – terveztek fejleszteni.

A nyertes vállalkozók megkezdték vagy már végre is hajtották a projektek kivitelezését. A támogatási konstrukció keretében lehetőség nyílt gépek, berendezések vásárlására, amelyekkel a vállalkozások tevékenységük hatékonyságát, színvonalát vagy termékeik, szolgáltatásaik körét bővíthették. Emellett a telephelyek felújítására, korszerűsítésére és az energiahatékonyság-javítására is lehetett pályázni. A vállalkozók bádogos-, asztalos- és erdészeti gépekre, gépjárműbeszerzésre, műhelyfejlesztésre, tetőfelújításra pályáztak, de voltak speciálisabb igények is: az egyik pályázó az optikai hálózat fejállomás-technikájának kapacitásbővítését hajtja végre a szentgotthárdi fejállomáson a környező települések ellátásának érdekében.

Ismert szentgotthárdi vendéglátó vállalkozás is élt a támogatási lehetőséggel, és volt olyan is, aki egy kötélpálya eszközparkjának bővítésére használja fel az elnyert pályázati ös - szeget. A program elsődleges célja a Rába-vidék gazdasági fejlesztése és a munkavállalók helyben tartása, eredményességében a szlovén nemzetiségi szervezeteken kívül kiemelt szerepe volt a Miniszterelnökség Területfejlesztési, Tervezési és Támogatási Főosztályának.