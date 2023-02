Nagy István agrárminiszter elsőként azt hangsúlyozta, hogy számára nagy jelentőségű a felsőszölnöki találkozó. - Mindig öröm szomszédokkal tárgyalni. Magyarország és Szlovénia diplomáciai kapcsolatai mindig is kiválóak voltak, igaz ez az agrárminiszterek kapcsolatára is - mondta, majd így folytatta: - Áttekintettük azokat a kérdéseket, amelyek mindkét országot érintik. Kapcsolódási pontokat kerestünk, és találtunk. Nagyon fontos mindkét ország számára az erdőgazdálkodás kérdése. Magyarország egyik legnagyobb országfásítási programját éli éppen, a terv az, hogy 23 százalékról 27 százalékra emeljük az ország fával borított területeinek arányát 2030-ra - tette hozzá Nagy István, aki arról is tájékoztatott, hogy a szlovén miniszterasszonytól meghívást kaptak a magyar erdészek egy konferenciára, ahol a fenntartható erdőgazdálkodásról, a korszerű erdőművelésről lesz szó.

Az agrárminiszter arról is beszélt, hogy Magyarország Kormánya a magyar állami erdőgazdaságokat nonprofittá alakítja át, azaz sokkal hangsúlyosabb szerepet szán a fenntartható gazdálkodásnak, a természeti érték megőrzésének, szemben a gazdasági jellegű műveléssel.



Mindkét országban jelentős a vadak által okozott gazdasági kár, így a két fél megállapodott abban, hogy emeli azt a kvótát, amely a vad kilövésével foglalkozik. Meg kell akadályozni ugyanis, hogy ellehetetlenüljön a mezőgazdasági termelés, és azt is, hogy olyan mértékű vadkárokat kelljen kifizetni, amelyek csődbe viszik a vadásztársaságokat.

Állategészségügyi kérdésként előkerült az afrikai sertéspestis: hatásos volt a védekezés, a fertőzéstől így a Szlovéniával határos magyar területek mentesek maradtak - mondta dr. Nagy István.

A agrárpolitika prioritásaként szóba került, hogy Magyarország versenyképesség-javító intézkedéseket hoz, a hozzáadott érték és a gazdák jövedelmezőségének növelése a kitűzött cél. Ez azt jelenti, hogy az egy hektárra jutó bruttó hozzáadott értéket 53 százalékkal, vagyis 862 euróra kellene növelni.

-Nagy adóssága és hátránya a magyar mezőgazdaságnak, hogy korábban nem épültek ki azok a korszerű feldolgozó üzemek, hűtők, tárolók, konzervgyárak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jó minőségű, sikeres alapanyagtermelésből magas hozzáadott értékű, feldolgozott élelmiszer lehessen. Az export növelése fontos feladat, a magyar kormány szeretné elérni a 15 milliárd eurós értéket, amellyel a hazai mezőgazdaság újra Európa élvonalába tudna kapaszkodni.

A miniszterek bejárták a Szlovén Mintagazdaság területét, ezen részt vett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a magyar életmódot és nemzeti értékeinket védő miniszterelnöki biztos, Marjan Cencen, Szlovénia budapesti nagykövete, Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja, Kissné Köles Erika, a parlament szlovén nemzetiségi szószólója, Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke és Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke. TJ

Fotó: Szendi Péter