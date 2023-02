Horváth Attila alpolgármester 4/10-ed tulajdonosa egy 140 négyzetméteres családi háznak és egy 828 négyzetméteres, beépítetlen területnek, Kőszegen egy kis gyepterülettel is rendelkezik. Autó nincs a nevén, pénzintézettel szembeni követelése 15 millió forint, hiteltartozása 7,5 millió forint. Alpolgármesterként 1 millió 198 ezer 200 forint a havi bruttó jövedelme, amihez 175 ezer 500 forint társul költségtérítésként. Havonta bruttó 313 ezer 375 forintot ajánl fel jótékony célra Horváth Soma és László Győző alpolgármesterekhez hasonlóan. Két szombathelyi lakásban, egy garázsban és egy 39 négyzetméteres üzlethelyiségben van tulajdona Horváth Soma alpolgármesternek. Autója továbbra sincs a politikusnak, aki takarékbetétben 756 ezer 670 forintot, devizaszámlán 52 ezer 748 dollárt, készpénzben pedig 800 ezer forintot tart. Horváth Soma vagyonnyilatkozatából az is látszik: 3,5 millió forintot követelhet egy kölcsönszerződés alapján. László Győző alpolgármester felerészben tulajdonosa egy családi háznak és garázsnak, emellett Bozsokon beépítetlen területtel, Kemeneskápolnán művelés alól kivett területtel, Fertődön erdővel, gyep-legelővel bír. Továbbra sem cserélte le 2009-es Honda Accordját. Készpénzben 5 millió 500 ezer forinttal, bankszámlán 500 ezer forinttal rendelkezik, tartozása nincs.

Nemény András polgármester ugyancsak felerészben birtokol egy családi házat és a hozzá tartozó 614 négyzetméteres területet. A 2020-ban vásárolt Volkswagen Passat típusú autója mellett más nagy értékű ingósága nincsen. Magyar állampapírban 1 millió 404 ezer forintot helyezett el, befektetési jegyben 4 millió forintot, készpénzben 2 millió forintot, bankszámlán 5 millió 235 ezer forintot tart. Más szerződés alapján további 500 ezer forintot követelhet, tartozása nincs. Polgármesterként 1 millió 300 ezer forintot keres, ehhez 176 ezer forint költségtérítés jár még számára. A városvezető nem tüntette fel, de tudjuk: jövedelmének egy részét ő is felajánlja minden hónapban jótékony célra. Németh Ákos tanácsnok szombathelyi 100 négyzetméteres családi házban egyedüli tulajdonos, felerészt pedig övé még egy 142 négyzetméteres szombathelyi ház és egy szombathelyi lakás. Magánnyugdíjpénztárban 5,1 millió forintot tart, nyugdíjbiztosítása 1,2 millió forint körül mozog. Egymillió forintot és 5 ezer eurót készpénzben őriz. Hiteltartozása megközelíti a 40 millió forintot, amit házastársával közösen 20 évre vett fel. Ingatlankiadásból havi bruttó 180 ezer forintra tesz szert. Szuhai Viktor tanácsnok sem ingatlannal, sem nagy értékű ingósággal nem rendelkezik.

Kötvényalapú életbiztosítása több is van: kettőt 4,4 millió forint, egyet pedig 8,5 millió forintos biztosítási összegre kötött. Magánszeméllyel szemben 4 millió forintot követelhet. Feb-elnök a Szompark Kft.-nél, amiért havi bruttó 55 ezer forintot jár számára. Tóth Kálmán frakcióvezető felerészben tulajdonosa egy 144 négyzetméteres háznak, amihez több mint 5000 négyzetméteres telek tartozik. Egy 2000-es évjáratú Ford KA típusú autó is szerepel a vagyonnyilatkozatában, megtakarítása nincs, pénzintézettel szembeni tartozása mindössze 852 ezer forint. A Savaria Városfejlesztési Nkft.-nél projektvezetőként 199 ezer 500 forint a havi bruttó jövedelme. Játékvezetőként alkalmanként 30 ezer forintért fúj. A Telenor Magyarország Zrt. számára ingatlant is bérbe ad, ebből évi 871 ezer 181 forint folyik be a politikushoz. (Folytatjuk!)