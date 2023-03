Puskás Norbert megjegyezte azt is: az idei tél is sajnos nagyon enyhe volt, a legutóbbi telepítésű kistestű, egynyaras vegyes keszegfélék nem kerültek nyugalmi állapotba, folyton mozgásban voltak. Vélhetően a legyengült állatok könnyebben fogékonyabbá váltak a tavaszi betegségekre. A csapadékszegény, enyhe telek minden halfajra rossz hatással vannak és ilyenkor tavasszal megnő a vizekben lévő kórokozók száma. Egyes idősebb tavakban többször tapasztalható halelhullás. A következő tavaszi napokban sajnos még számítani lehet a halpusztulásra.

- Bízunk benne, hogy a tóban lévő őshonos értékes halállományt a pusztulás nem érinti – tette hozzá az ügyvezető. – Az elmúlt negyedévben a szövetség a Csónakázó-tóba már közel négy tonna halat telepített. A tóban egyébként is rengeteg hal található, amelyből néhány százalékos természetes elhullás is jelentősnek tűnhet így tavasszal. Hasonló probléma esetén valamennyi kollégánk elérhetősége és szövetségünk irodai telefonszáma is nyilvános, honlapunkon is megtalálható. Így indokolt esetben bárki közvetlenül szövetségünket is keresheti, mint a halgazdálkodásra jogosultat, hiszen számunkra is fontos a helyzet mielőbbi megoldása.