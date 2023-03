Közel félszáz autó áll az egyik szombathelyi kereskedő területén: rögtön szemet szúr a kívül-belül rózsaszín Ford, mellette egy piros, mögötte egy zöldeskék járgány áll, de van itt a klasszikus, fekete BMW-ből és Audiból is. A kereskedő tapasztalatból, szakértői szemmel választja ki, hozza be az eladásra kínált autókat. - A városi autók mindig népszerűek, ahogy az olcsóbb, kétmillió forint alatti, illetve a 3-5 éves példányok is gyorsan elkelnek. Ma már fontos a vevőknek, hogy az autóban legyen klíma, és tudatosan keresek, próbálok hozni színes karosszériás darabokat is a megszokottak mellett - mondja Iszak Martin, majd hozzáteszi: míg tavaly volt, hogy minden nap eladott egy autót, most hetente 3-4-t visznek el. Az első visszaesést egyébként tavaly decemberben tapasztalta, most, a jó idő közeledtével mintha javulna a vásárlási kedv.

Hozzáteszi: jelentősen megemelkedtek a plusz kiadásaik: a műszaki vizsgáért, a lakatosmunkáért, a polírozásért, de még a kerékápolóért is többet kell fizetni. Idén azzal is szembesülnie kellett a kereskedőnek: vad alkudozásba kezdtek az érdeklődők, de mivel eddig sem túl nagy haszonnal dolgoztak, egy bizonyos összeg alá nem tudnak menni.

Jó hír ugyanakkor: a műszaki vizsgáztatás ideje felére csökkent a külföldről behozott autók esetében, így a korábbinál jóval gyorsabban kulcsot kaphatnak az új tulajdonosok. Iszak Martin pozitívumként említi azt is: stabilizálódni látszik az euró árfolyama, ez az árakat is lefelé nyomja - míg egy autóért nemrégiben például 1,8 millió forintot kértek azt most 1 millió 650 ezer forintért megvásárolható.

Rendeződni látszik a kínálati oldal is: tavaly jelentősen visszaesett az új autók vásárlása külföldön, ezért csak nehezen lehetett megfelelő ár-érték arányban behozni autókat. A szakértő úgy látja, ez a folyamat nemhogy megállt, de a határon túl már a felvásárlási árak is csökkeni kezdtek. Most a hazai használatutó-piac mondott stoppot, kérdés: átmeneti vagy hosszan tartó lesz-e ez az időszak.





A statisztikák is azt támasztják alá, megsínylette a használtautó-piac az elmúlt tizenkét hónapot. A Carinfo.hu szerint 2022-ben 111 524 új személyautó kapott rendszámot Magyarországon, ez 8,5 százalékkal elmarad az előző évi 121 941-től. Decemberben például mintegy nyolcezer új személygépkocsit regisztráltak itthon, ami 8,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.