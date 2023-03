A Homok úti fairtás helyszínéről jelentkezett be ismét dr. Szendrő-Németh Tamás, amikor két bicikliző gyerek bukkant fel. Látványos, ahogy ők is megtorpannak a fairtás helyszíne előtt.

- Akár rekreációs övezetet is lehetett volna elképzelni és megvalósítani ezen a területen, ahol úgy biciklizhetnének és sportolhatnának a gyerekek, mint ahogy az a két kisfiú - mondta a blogger. A kerékpározókra mutatva hozzátette: - Most már csak ezekben a kivágott tuskókban "gyönyörködhetnek" és szörnyülködhetnek el azon, hogy a jövőjük gyakorlatilag itt testesül meg ezen a rommá vágott területen.

- Azt gondolom, hogy minden városvezetőnek ez az álma, hogy a kisgyerekek kivágott tuskók között biciklizzenek, és nem egy erre hivatott parkban - erről is beszélt dr. Szendrő-Németh Tamás. Emlékeztetett: március végén tárgyalhatja a közgyűlés azt az előterjesztést, amiben szankcionálhatják a favédelmi terv be nem tartását. Ismert, a blogger egy olyan tartalmú döntés meghozatalát kezdeményezte, ami kimondja, hogy az önkormányzat és annak gazdasági társaságai részéről legyen tilos olyan ingatlanok eladása, amelyeken jelentős famennyiség található.

A Homok úti fairtásról többször írtunk az elmúlt hónapokban, amióta a botrányos ügy kirobbant. Ráadásul nem csak az eladott területen, hanem a Szova NZrt. tulajdonában lévő részen is vágtak ki fákat a közelmúltban. Egyelőre hiába küldtük el többször kérdéseinket az önkormányzati cégnek, nem kaptunk választ. A cégvezetés, úgy látszik, mélyen hallgat arról, hogy az önkormányzati társaságnál kezdeményeztek-e fakivágást a már magánkézben lévő Homok úti területtel szomszédos, Jégpince úti Szova-területen vagy sem. Az ügyben ezért most a város főkertészéhez is fordulunk.