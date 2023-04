Olcsó, egyszerű és korlátlan lesz az utazás. Az új bérlettípusokat a mindennapi ingázás megkönnyítésére dolgozta ki a minisztérium és a MÁV-Volán-csoport, ezért nem vehetők igénybe 1. osztályon, valamint Prémium szakaszon – mondta az államtitkár, majd részletezte: a közös erőforrásokból a tanulni és dolgozni járó vidéki családokat támogatják, az emelt szintű kényelmi szolgáltatásokat pedig a színvonal további emelésével tennék vonzóbbá. Az államtitkár szólt arról is, hogy eddig is magas volt a bérlethasználók aránya. Azt remélik, az új konstrukciónak köszönhetően az eddig egyéni közlekedést használók közül is sokan váltanak közösségi közlekedésre. Továbbá arra számítanak, hogy olyanok is vármegye- vagy országbérletre váltanak, akik bár rendszeresen utaznak, azt eddig nem bérlettel, hanem menetjeggyel tették – ráadásul most elég lesz harmincnaponta egyszer jegyet váltani. Kevesebbért tehát többet kapunk. A vasiak közlekedésre fordított kiadásai is jelentősen csökkenhetnek – húzta alá Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. Míg korábban például a Kőszeg– Szombathely távra 17 800, a Sárvár–Szombathely vonalon pedig 24 900 forintba került a havi buszbérlet, most elég lesz vármegyebérletet váltani 9450 forintért. Hasonló különbséget tapasztalhatnak a vonattal utazók is: a Celldömölk–Szombathely közötti havi bérletért eddig 32 200 forintot kellett fizetni.

Ágh Péter hozzátette: a GYSEV vonalain is érvényesíthetők az új bérletek, és a 90 százalékos kedvezmény is vonatkozik az új bérlettípusokra – így például a diákok mindössze 945 forintért utazhatnak a vármegyén belül. Részletek az orszagberlet.hu oldalon megtalálhatók. Jó hír a vasiak számára az is, hogy a Budapest–Veszprém–Szombathely között közlekedő Bakony InterCityk nem IC minőségű kocsijait a teljes szakaszon igénybe vehetik a vármegye- és országbérlettel rendelkezők. A Savaria IC-k pedig Győr és Szombathely között használhatók az újonnan bevezetett bérletekkel.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormánynak reagálnia kellett arra a gazdasági helyzetre, amelyet a háború, a hibás EU-s szankciók okozta infláció, az energiaár-robbanás idézett elő. Az új bérletek mellett a régi bérletkonstrukciók is megmaradnak, így mindenki azt a megoldást választhatja, amelyikkel többet takarít meg.