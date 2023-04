Az álláskeresői létszám az év első hónapjaiban a nyilvántartás működése óta soha nem volt még ilyen alacsony - írja legfrissebb elemzésében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Országosan összesen 243,8 ezer álláskeresőt tartottak számon múlt hónapban. E szerint a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 5 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,9 százalékos értéket mutatott. A legalacsonyabb értékekkel Győr-Moson-Sopron vármegye (1,4, illetve 1,1 százalék) rendelkezett, de a kedvező munkaerőpiaci mutatókkal rendelkező területek közé tartozik Vas is. Vármegyénkben a nyilvántartott álláskeresők száma 3853 főre csökkent márciusban, közülük 143 személy volt pályakezdő. A nyilvántartott álláskeresők aránya nálunk a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 2,9; a munkavállalási korú népességhez mérten 2,3 százalék.

A statisztikából kiderül az is: Vasban 952 új álláshelyet jelentettek be márciusban, így összesen 2846 lehetőség közül választhattak az álláskeresők. Ebből 766 helyet töltöttek be a hónap végéig. Ugyanakkor csoportos létszámleépítésről is érkezett hír, ez 23 főt érintett az NFSZ adatai szerint.