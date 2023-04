Az önkormányzat idei költségvetésében 70 millió forintot különítettek el a szombathelyi székhelyű sportszervezetek működésének és rendezvényeinek támogatására. A keretből korábban 13,5 millió forintot pályázati célra, a keddi döntés szerint valamennyi pályázó sportegyesület kap legalább 100 ezer forint hozzájárulást. Hatszázezer forintot hagytak jóvá a Viktória FC, a Király SE, a Szombathelyi Futóklub Szabadidősport Egyesület, a Lorigo Táncsport Egyesület és a Savaria Tánc Sportegyesület számára – tájékoztatott később Tóth Kálmán. A bizottsági elnök az ülésen utalt arra is: a tavalyi pénzmaradványból remélnek még forrást a sportszervezetek további támogatása érdekében.

A szakbizottság elé került a „Megújuló Szombathely – a nulla szén-dioxid-kibocsátás felé tartó város” címet viselő beruházási koncepció. A dokumentum kidolgozásához az önkormányzat 60 ezer euró, vagyis 20 millió forint nagyságrendű európai uniós forrást kapott, ennek ellenére az áprilisi meghívó szerint Nemény András polgármester azt nem terjeszti a közgyűlés elé megvitatásra. Pedig csaknem 435 millió (!) eurós beruházási tervet fogalmaztak meg ebben a projektben: az mintegy 160 milliárd forintnyi fejlesztést jelentene annak érdekében, hogy a vasi megyeszékhely karbonkibocsátása, energiafüggősége és energetikai működési költségei jelentősen csökkenjenek, belátható időn belül, 2030-ig. Önkormányzati önerővel is számol a Németh Ákos tanácsnokhoz (ÉSZ) kötődő koncepció: pályázati támogatás esetén mintegy 80 milliárd forint saját erőre is szükség lenne. A városi forrás mellett „kölcsönnel”, vagyis hitelfelvétel lehetőségével is kalkuláltak a tervezetben. A Fidesz-KDNP frakció bizottsági tagjai nem szavazták meg a dokumentum elfogadását.

Az útjavítási munkák is terítékre kerültek: a Vasivíz Zrt.-vel együttműködve több utcában is terveznek kátyúzást. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) ennek kapcsán hangsúlyozta: ezekben az utcákban teljes, sávos útfelújításra lenne szükség. Tóth Kálmán úgy reagált: balesetmegelőzési célokat is szolgál ez a mostani intézkedés, ami nem várathat magára.