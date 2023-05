A szentgotthárdi képviselők legutóbbi ülésükön döntöttek a civil szervezeteket támogató alap idei első felosztásáról. A képviselő-testület minden beérkezett kérelmet támogatott, így a következő időszakban gyermeknap, kirándulás, horgászverseny, táncosok utánpótlás-nevelése, főződélután, közösségi terek fejlesztése is megvalósulhat a civil közösségek, illetve a városrészek szervezésében. A táborozási igényeket külön vették, önálló keretet hoztak létre annak érdekében, hogy a szülők költségeit csökkentsék. Szintén külön keretet kapott a Nemzetközi művésztelep támogatása is, amelyet hosszú évek óta a Szlovén Kulturális és Információs Központban rendeznek meg. A képviselők arról is határoztak, hogy a városrészek éves támogatási keretét is megemelik.