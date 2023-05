A növényvédelmi munkálatokat megsokszorozta, a terméshozam várható mértékét megemelte a tavalyi, rekordszáraz esztendő és a csapadékhiányos tél után érkezett nagy mennyiségű eső. Mivel a felázott talajra nem lehetett rámenni, újra kell gondolniuk a védekezés, permetezés menetét a gazdáknak, több helyen megjelent már a rozsdafertőzés a búzában. A nedvesebb periódus miatt a május elejére húzódott szójavetésben pedig cserepesedés jelenhet meg, amely erősen megnehezíti a kelést. A víz alatt álló szója azért is problémás, mert az oltóanyagok nehezen bírják a levegőmentes környezetet.

Most nem érdemes spórolni a műtrágyával

Ennek ellenére Pusztavámi Márton bizakodó: az időjárás ugyan még okozhat meglepetést, összességében országszerte jó szezont, jó termést remélnek a szakemberek. Ez egyúttal azt is előrevetíti: alacsonyak maradnak a felvásárlási árak. Vas vármegye évek óta rekordot rekordra dönt a hektáronként betakarított mennyiség tekintetében, köszönhető ez többek között a Búza Doki szolgáltatásnak. A csapat most négy kiváló, elismert növényorvossal bővült - a falugazdászokkal karöltve folyamatosan járják a határt, mintákat vesznek, levélanalíziseket végeznek, tanácsot adnak a további tennivalók ügyében. Igyekeznek tudatosítani a gazdákban azt is, hogy a búza számára most, a magtelítődés időszakában mennyire fontos a műtrágya. Tavaly az ukrán-orosz háború hatására az egekbe szöktek az árak, mindenki ott spórolt, ahol tudott. Ez a helyzet mára normalizálódott, a növény számára viszont döntő jelentőségű lehet, hogy megkapja-e a megfelelő tápanyagot.