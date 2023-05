Beszámolt tavalyi munkájáról a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. és Felügyelő Bizottsága is. Napirenden szerepelt a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet – zárszámadás – megalkotása. Összegezve az önkormányzat 2022. évi gazdálkodását, a bevételek (6,9 millió forint) elegendő forrást biztosítottak a kiadások teljesítéséhez (5,1 millió). A mérleg főösszege több mint 2 milliárd forinttal emelkedett az előző évhez képest: az önkormányzat vagyona 15,9 milliárd forintról 17, 99 milliárd forintra emelkedett. A továbbiakban is takarékos működést kért az intézményektől és a hivataltól Básthy Béla polgármester, és megköszönte mindenkinek az együttműködését, akik a város pénzügyi működéséhez hozzájárultak.

Beszámolt munkájáról a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár is a könyvtári szolgáltatás tekintetében. Látogatott a könyvtár, számos rendezvényük volt 2022-ben is, törekedtek arra, hogy minden korosztály minden típusú programból tudjon választani. Egyre intenzívebben vesznek részt a közművelődési feladatokban is. Kiemelkedő szakmai programjuk volt a Vas Megyei Könyvtári Nap 88 résztvevővel. Az intézményvezető-helyettes kinevezése május 31-vel lejár. Lajos Tiborné látta el eddig a feladatokat, 2023. június 1-től 2028. május 31-ig újra kinevezték.

A képviselő-testület csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló országgyűlési határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért –egyebek mellett erről is döntöttek az ülésen.