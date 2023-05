Szabolcs tősgyökeres gencsapáti – családi házukban találkozunk, ahol felnőtt. Az udvaron kialakított labor egykor istálló volt, rakott boltíves a tetőszerkezete, igazi régi épület. Tulajdonosa először a Gépipari középiskolában gépszerelő-karbantartóként végzett, a technikus szakképesítés megszerzése után tanulta ki a fogtechnikus szakmát 1996 és 1999 között. Egy kis laborban szerzett gyakorlatot, majd Szombathelyen és a ’2000-es évek elején Ausztriában is dolgozott. Sopron volt a következő állomás, utána jött haza és alapított 2008-ban vállalkozást – cége azóta folyamatosan bővül, berendezései, eszközállománya követik a fogtechnika hatalmas technológiai fejlődését.

– Az innovációra esküszöm. Az alkotások – például fogsorok, a foghiányok pótlása – korábban kézzel készültek, ma viszont a többségük már digitálisan, ami felgyorsította és hatékonyabbá tette a megvalósítást – mondja. Majd kitér arra, hogy munkával teremtették meg a fejlődés lehetőségét és éltek a pályázati lehetőségekkel is. – Az elején ketten dolgoztunk, később egyre több munkatársunk lett. A kezdetektől duális képzőhelyként működünk, ami segít az utánpótlás megtalálásában is.

Felkészült partnere fogorvosnak és páciensnek

Szabolcs az, aki a fogorvosi rendelőben a páciensekkel is találkozik – szakmailag felkészült partnere kell, hogy legyen a fogorvosnak és a páciensnek egyaránt. Egy próba alkalmával vagy miután a lenyomatvétel megtörténik, döntik el, hogy milyen koncepció alapján készítik el az adott fogpótlást. A digitális tervezésért is ő felel. – Tegyük fel, hogy letörik egy fogunk, azt lecsiszolja a fogorvos, és szilikon gumival vagy digitálisan egy orál szkennerrel vesz róla lenyomatot. Azt mi „kigipszeljük”, és megkapjuk a fog szájban lévő pontos mását, arra készítünk koronát. A 3D-s szkennerrel szkenneljük be a gipszmodelleket. Egy AutoCad programban tervezünk rá fogat, amit CNC marógéppel vagy fém-3D nyomtatóval elkészítünk. Ezt követően készül a kerámia, ami a fog pontos színét és formáját adja majd – magyarázza.

Kemikáliákkal nem permetez

Folyamatosan magas minőséget kell nyújtani a fogtechnikai laborban, de a szőlő is megköveteli az igényes munkát. Szabolcsnak gyermekkorától szoros a kapcsolata a földdel. A szőlőművelésnek családi gyökerei vannak, a birtok – Lukácsházán és a gyöngyösfalui Pösei-hegyen – egy része örökség, a másikat nagybátyjától vásárolta, a pincét később ő újította fel. Összesen mintegy egy hektáron gazdálkodnak. Ami negyedszázada hobbiként indult, azt 2016 óta hivatalosan űzi, kisüzemi bortermelőként. Legrégibb telepítésű fajtái a zweigelt és a kékfrankos, az újabbak a merlot és a pinot noir. Kemikáliákkal egyiket sem permetezi. Gyümölcsös, könnyű ivású, viszonylag hosszan érlelt borokat tesz az asztalra. A munkák java részét egyedül végzi. Sok munkafázis gépesített, ám van, ami csak kézzel végezhető. A szőlőművelés, borászkodás leginkább a hétvégékre marad. A szőlőbe kikapcsolódni jár, kiszellőztetni a fejét.

Miből lesz a bioborász?

– Édesapám 1991-ben meghalt, onnantól kezdve a szőlő rám maradt. Ragaszkodtam a birtokhoz, és kisebb-nagyobb intenzitással dolgoztam benne és foglalkoztam a borral. A hagyományos rendszerű szőlőművelést megszüntettem, családi segítséggel két éven belül újratelepítettem a szőlőt új fajtákkal, támrendszert építettem. A nagybátyám földjén ugyanúgy. Közben tanfolyamokra jártam, borszakértő végzettséget szereztem, kóstolókra jelentkeztem, fejlődtem és fejlesztettem, és a natúr bor irányába kacsintgattam. Az volt a célom, hogy minősített bioborokat készítsek. Mostanra az organikus-bio szőlőművelést és borkészítést képviselem – mondja, és sorolja a különbséget a natúr és a biobor között. A bioszőlőből készült termék a szőlőművelésre vonatkozik. Tilos a mesterséges vegyi növényvédő szerek, műtrágyák, gombaölők, gyom-és rovarirtók használata. A szőlő immunrendszerét erősítik a permetszerekkel, gyógyteákkal, preparátumokkal, ezáltal ellenállóbb lesz a betegségekkel szemben. Példát is hoz: a virágzás előtti időszakban ő például csalánfőzettel, mezeizsurló-teával (a gombabetegségek ellen tökéletes), humin-és fulvosavas kondicionálóval és narancsolajjal permetez. A natúr bor kifejezést a szőlőültetvényekben és a pincében beavatkozásmentesen készült borokra használják, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott élesztőt vagy ként, amelyeknél nem használnak adalékanyagokat vagy feldolgozási segédanyagokat.

2019-ben indult el az úgynevezett biominősítés a szőlőjében, és a 2022-es szüretből már bioterméket állít elő, hiszen három év kellett a talaj átállásához. Hangsúlyozza még: minél tovább, hordóban kell tartani a bort, hiszen az érleléssel az élvezeti értéke nő. – A régiónk savhangsúlyos. Ki kell vári az időt, hogy a borokat fogyasztható állapotban tudjuk kirakni az asztalra. Nálam a vörösborokat a 2022-es szüretből 2024 tavasza környékén lehet fogyasztani. A két hete palackozott vörösborok 2021-es évjáratúak.

Mindkét szegmensre büszke: a borászat drága kikapcsolódás, amelyen belül nem hétköznapi terméket állít elő. A fogtechnika pedig szeretett hivatása, amit sok idő- és energia-befektetéssel, nagy intenzitással csinál. – A munkánk sikerének mércéje az, ha valaki elégedetten távozik a rendelőből a számára készített koronával, ha el tudja fogadni, sajátjának tekinti, ha visszakapja ezáltal a rágás képességét. Ha minden a tervek szerint alakul, bővül még a labor. A Pösei-hegyen a vékony parcellás zártkerti részen pedig nomád stílusú vendéglátást tervezünk a túrázóknak. Szem előtt tartom, hogy mindez ne vegyen el időt a fogtechnikától, hogy a szokásos maximalizmussal tudjuk a termékeket előállítani.