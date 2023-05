Soha nem volt még akkor létjogosultsága a Gazdasszonyok Gazdakörének, mint most - hangsúlyozta Nagyné Legény Ildikó a MAGOSZ Gazdasszony tagozatának elnöke. Három helyen már korábban is működött a szervezet, május végéig várhatóan mind a 19 vármegyében megalakulnak. Jó kezdeményezés, sokan várták már. Legfőbb céljuk az érdekképviselet és a hagyományőrzés – hangzott el.

– Mára elnőiesedett az agrárszakma, a nők is megtalálták benne a feladatukat: általában rájuk hárulnak az adminisztratív feladatok és a pénzügyi kötelezettségek teljesítése - magyarázta Nagyné Legény Ildikó, aki szólt arról is: várják azokat a javaslatokat, tapasztalatokat, amelyekkel a gazdakörök a saját vármegyéjükre formálhatják magukat. A helyi termékek és a rövid ellátási lánc népszerűsítése például ilyen lehet. – Nem lehet elmenni az mellet sem, hogy mindig felkészültnek kell lenniük a gazdálkodóknak, ebben is igyekszünk majd segíteni a tagoknak. Eltökélt vagyok abban, hogy az egyetemeket, főiskolákat megszólítsuk és akár kihelyezett képzéseken keresztül segítsük a szakmaiságot – fogalmazott az elnök, aki legalább ilyen fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, a teremtett világunk védelmét is.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára elmondta: a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az ország legnagyobb érdekképviselete. Minden vármegyében van már Ifjú Gazda Tagozatuk, és úgy tapasztalták: ehhez hasonlóan a nők is nyitottak arra, hogy megtalálják a közös hangjukat, megvitassák ügyeiket. – Azt tapasztaltuk, hogy első szóra sokan eljönnek a rendezvényre. Nagyon fontos visszajelzéseket kapunk tőlük. Sok gazdaságban a hölgyek viszik a gazdasági ügyeket, így nagyban tudják segíteni a munkánkat - részletezte. Dr. Cseh Tibor szólt arról is, az eddigi tapasztalatok pozitívok, több vármegyében már közös rendezvényeket, gazdaságlátogatásokat szerveztek – várhatóan így lesz ez Vasban is.

A pénteki alakuló ülésen egyhangúlag Sulyok Enikő Andreát választották elnöknek. A Cákon gazdálkodó édesanya férjével együtt mézbogyó ültetvényt gondoz - úttörök az országban, de szeretnék széles körben megismertetni a gyümölcsöt a magyar fogyasztókkal. A felkérésről pedig lapunknak úgy nyilatkozott: – Nagyon szeretném, ha minél több nő részt venne az agráriumban. Van itt helyünk. Sokszínűségünk, empátiánk segít helytállni ebben a férfias szakmában.