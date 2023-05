Festői környezetben, a Bük - Kőszeg kerékpáros útvonal mentén bújik meg a Bene-hegy völgyében a horgásztóként is üzemelő víztározó. Környezetét sokan most kezdik felfedezni, takaros hétvégi házak, nyaralók épülnek. Tiszta a levegő, csend és nyugalom van itt, mégis percek alatt elérhető Csepreg belvárosa. A Bene-hegyi tó újkori története most kezdődik, miután a korábbi ausztriai tulajdonostól sikerült a Pócza családnak az ingatlant megvásárolni.

Ezzel az eddig kötőelemeket - húzószegecseket - gyártó családi vállalkozás egy új területre, a helyi turizmus fejlesztésébe is befektetett.

- Jó ideig hiába vártunk, hogy valaki végre jó gazdaként működtesse ezt a páratlan adottságú tavat – kezdte Pócza Zsolt, a társaság egyik ügyvezetője. - Sok munkával olyanná szeretnénk átalakítani a környezetét, ahol turistaként vagy horgászként, mi magunk is szívesen eltöltenénk egy-egy hosszú hétvégét. Sajnos, az előző tulajdonos sorozatos mulasztásai miatt az idei év hátralevő részében már horgászni nem lehet. A következő időszak legfontosabb feladatai az évtizedeken át elhanyagolt műtárgyak megújítása, és a fejlesztések lesznek. A nyitás tervezett időpontja jövő év tavasza.

Pócza Zsolt így folytatta: a tó természeti adottságai nagyon jók, hiszen a Bükre és Kőszegre érkező turisták könnyű kerékpáros túrát tehetnek ide. Közülük bizonyára sokan vannak olyanok, akik a városi környezetből kiszakadva természetközeli élményekre vágynak. Őket szeretnék elsősorban megszólítani a testvérem, Krisztina által tervezett szálláshelyeinkkel. Nem szeretnénk versenyezni a már említett két, idegenforgalmilag meghatározó várossal, hanem sokkal inkább velük együttműködve kiegészíteni Észak-Vas vármegye turisztikai kínálatát.

- Szerencsére Csepreg város vezetése jó partner a törekvéseink megvalósításában – ezt már Pócza András tette hozzá. - Tudjuk, az általunk tervezett turisztikai projekt sikere a város fejlődésének, jövőjének egyik fontos eleme. A város korábban sikeresen pályázott, ennek köszönhetően újul meg a tóhoz vezető Téglagyári út. Az 1,7 kilométeres, jelenleg kavicsos út kétrétegű aszfaltburkolatot kap. Ezzel tovább javul a tó és a szőlőhegy megközelíthetősége, a helyiek és a turisták pedig biztonságosabban közlekedhetnek.