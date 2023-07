Mint arról már beszámoltunk: a szombathelyi önkormányzati képviselőkhöz és a város jegyzőjéhez fordult dr. Szendrő-Németh Tamás azután, hogy kiderült: a közvélemény tájékoztatása nélkül előszerződést kötött a Vasivíz Zrt. egy szombathelyi magánszeméllyel a termálfürdő területének - munkásszállóval, kiszolgáló helyiségekkel és sportpályákkal együtt történő - adásvételére vonatkozóan. A több mint 1,2 hektáros fürdőterületet 221 millió forint plusz áfa összegért értékesíthetik. A blogger témában közölt videóit, már több, mint 1300-an nézték meg. Szendrő elmondása szerint a vevőt és egyik üzlettársát baráti szálak fűzik a szombathelyi városvezetéshez. Lapunk közölte azt: a vevő és a polgármesteri kabinetfőnök gimnáziumi osztálytársak voltak.

A blogger a napokban a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójához, valamennyi igazgatójához, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjához, valamint a cég könyvvizsgálójához is fordult átfogó vizsgálatot szorgalmazva, amiről közösségi oldalán számolt be.

„Az ügy törvényességének és gazdaságosságának teljes körű kivizsgálásáig ne kössék meg a végleges adásvételi szerződést a termálfürdő területére vonatkozóan” – egyebek között ezt kérte a Vasivíz Zrt. döntéshozóitól dr. Szendrő-Németh Tamás. Kezdeményezett a termálfürdőn egy nyilvános helyszíni bejárást is azért, hogy az értékbecslés(ek)ben foglalt tételeket ellenőrizhessék. Közérdekű adatigényléssel is fordult a céghez az ingatlanra vonatkozó értékbecslések és az ingatlanközvetítőkkel között szerződések kiadása iránt. Ki viseli a sportpályák áthelyezésének költségeit és az ingatlanközvetítő díját? - ezt is kérte kivizsgálni a blogger.

Mint arról beszámoltunk: az előszerződés alapján a szombathelyi magánszemély helyébe vevőként 60 napon belül egy harmadik fél léphet, így köthetik meg a végleges adásvételi szerződést. Közben a termálfürdő területének megóvásáért indított online petíciót már háromszázan aláírták, köztük Horváth Gábor, dr. Kecskés László és dr. Melega Miklós szombathelyi önkormányzati képviselők is.