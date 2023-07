Magyarországon ebben az évben összesen 2870 hektár termőfelülettel kalkulálnak görögdinnye tekintetében, ez a tavalyihoz képest csaknem 10 százalékos területnövekedést jelent. Idén akár 140 ezer tonna görögdinnye is teremhet hazánkban – állítják a szakemberek. A sárgadinnye termőterülete 315 hektár körül alakul, ezen előreláthatólag 10-12 ezer tonna termésmenynyiség várható a szezon alatt. A hazai görögdinnye nagyságrendileg 75-80 százalékát a hazai piacon értékesítik, a többit exportálják, lengyel, német, cseh és szlovák piacra.

Európa legnagyobb termelője Spanyolország, ott a termőterület az utóbbi években csökkent, de így is közelíti a 20 ezer hektárt. Ekkora területről évi 1,2-1,3 millió tonna dinnyét takarítanak be. Magyarország legnagyobb versenytársai a mediterrán Olaszország és Görögország, ahol a kedvezőbb éghajlatnak köszönhetően a szezon hosszabbra nyúlik. Elkezdődött a hazai görögdinnye szezonja, bár dömpingre majd július 20-a körül lehet számítani. Eddig inkább a sátor alatt érett fajtákat vitték a kereskedőkhöz, a héten azonban már a szabadföldiekből is lehet válogatni az árusoknál. Ez utóbbit keresik nagyon a hazai vásárlók.

Nagy Péter: a vásárlók a hazai dinnyére esküsznek

Fotó: Szendi Péter

Nagy Péter testvérével, Tamással és őstermelő édesanyjával visz az üzletet Szentgotthárd belvárosában. Gyönyörű náluk minden portéka: szép nagy, és érett az őszibarack, a sárgabarack igazi hazai, a cseresznye nagy szemű, mélybordó, nem sok helyen látni ezt a minőséget.

– Eddig a cseresznye volt a sláger, de most már jön a szezonja a hazai dinnyének. Vasárnap hoztunk először magyar dinnyét, mégpedig Békésből, Medgyesegyházáról. Ott nagy hagyománya van a dinnyetermesztésnek, a hazai termés hatvan százalékát adja a település és környéke. Szinte azonnal elfogyott a készlet, így csütörtök hajnalban pakoltuk ki a második szállítmányt. Kóstoltuk ezt is, nagyon finom. A magyar előtt Görögországban termett dinnyét árultunk, nem túl nagy mennyiségben, mert összességében a hazait keresik, arra esküsznek a vásárlóink – mondta az egyik üzlettulajdonos, Péter, aki kérésünkre kettévágott egy 10-12 kilós dinnyét.

Könnyen repedt, látszott, hogy szép, érett. A vásárlók a kisebb és a magszegényebb dinnyéket keresik, a nagy méretűeket ma már jellemzően szeletelt formában értékesítik a kereskedők. Magyarországon az egy főre eső évi görögdinnye-fogyasztás 10 kilogramm, sárgadinnyéből 1,5-2 kg. Utóbbi messze elmarad a nyugateurópai átlagfogyasztástól.

A magyar dinnye először a déli országrészből, Békésből, Tolnából és Baranyából, majd a hevesi régióból és Szabolcs-Szatmár-Beregből kerül a fogyasztókhoz, és kedvező időjárás esetén szeptember közepéig-végéig elérhető lesz a hazai kereskedőknél.