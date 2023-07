Első napirendi pontként a képviselő-testület jóváhagyta a közte és a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház között a védőnői feladat átadás-átvételéről szóló megállapodást.

Július 1-jétől megváltoznak a hulladékgazdálkodás szabályai, a hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólagos állami feladattá válik, a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre kizárólag a köztisztasági közfeladatok ellátására terjed ki. Második napirendi pontként hatályon kívül helyezték a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletet, és új rendelet megalkotásáról határoztak, ami a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról szól.

Napirenden szerepelt a gyermekorvosi rendelési idők meghatározása az 1. és a 2. körzet vonatkozásában is. Döntöttek a képviselők az új köztemető karbantartásáról, zöldfelületének fenntartásáról is. Az új temető épület- és parképítési munkái befejeződtek, azonban az üzemeltetésre való átadás csak 2024. január 1-jére várható. A több hektáros területen addig felmerülő karbantartási, parkrendezési feladatok a városüzemeltető kft. közreműködésével valósulhatnak meg, amelyre megállapodást köt az önkormányzat. Szükség van a faaprítékkal borított, talajtakaró növényekkel telepített felületek rendszeres kézi gyommentesítése és a fű gyakori kaszálására. Az önkormányzat 5,2 millió forint forrást biztosít cégének, hogy a munkát az idén elvégezze.

Rendkívüli napirendi pontként szerepelt a Kőszegi Szociális Gondozási Központ bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális ellátásainak ügye. Az utóbbi hónapokban szinte kivitelezhetetlenné vált az otthonban a feladatellátás megszervezése. Nem tudták pótolni a kieső munkaerőt. Jövő év elején két gondozónő nyugdíjba megyés a pótlásukra nincs esély. A helyzet rányomja a bélyegét a mindennapi munkavégzésre és a dolgozók mentális állapotára, számolt be Raposa Helga intézményvezető, és jelezte: a hajléktalanok átmeneti szállásán is ez a probléma várható, mert ketten onnan is nyugdíjba mennek jövőre. Mint mondta, a dolgozókat csak úgy lehet megtartani, ha rendkívüli kereset-kiegészítésben részesülnek. Ehhez többletfinanszírozásra van szükség: az év végéig szükséges kiegészítő forrás 12 millió forint. Az önkormányzat saját pénzügyi forrásai nem teszik lehetővé, hogy hosszú távon biztosítsa a megemelt jövedelmet. Az önkormányzat célja, hogy működjön az otthon. A következő, július végi képviselő-testületi ülésen arról lesz szó, hogy mik az intézmény lehetséges jövőbeli forgatókönyvei. Keresik az útját annak, hogy ne bezárni, hanem átadni lehessen az intézményt, fogalmazott Básthy Béla polgármester.