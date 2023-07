A Mesterházán és a környékén növényt termesztő Bedi Tihamér tapasztalt mezőgazdász. Már a nagyszülei, a szülei is parasztemberek voltak, a földdel foglalkoztak. Jómaga pedig 1994-ben, amikor átalakultak a termelőszövetkezetek, önállósította magát. Eleinte a szokásos gabonákkal (búza, árpa, kukorica, napraforgó) foglalkozott, aztán öt évvel ezelőtt úgy gondolta, megpróbálkozik a mákkal. Először tíz hektáron, tavaly ősszel pedig már hetven hektáron vetett.

– Nagy szerencse kell a mákhoz, minden ősszel aggódunk is, hogy rendben kikeljen – jegyzi meg Bedi Tihamér a tompaládonyi földje melletti ebédszünetben. A fiai is elkísérték a táblára, jókat szaladgálnak a tarlón, ha elfáradnak, akkor beülnek az egyik traktorba. – Most szépen kisoroltak a magok, a tél és a tavasz is jó volt. A növény ápolására, a tápanyag-utánpótlásra, a gyommentesítésre azonban oda kell figyelni. Meghálálja a törődést, ugyanis a gabonához képest nagyobb jövedelmet hoz.

Amíg szót váltunk, tesz két kört a kombájnos, leürít a pótkocsiba. Bedi Tihamér szemrevételez: az első tapasztalatok jók, a minőséggel nem lesz gond. A mennyiség idén kicsit elmarad a tavalyi 12 mázsától. Megtudjuk, a mák termesztésének szigorú szabályai vannak. Be kell jelenteni, hogy melyik táblába vetik el majd a növényt, a szakhatóság munkatársai pedig év közben többször is jönnek ellenőrizni.

– A térségben több gazdatársammal integráltan működünk, az összekötő cég a Győr-Moson-Sopron megyei Sopronhorpácson működik – folytatja Bedi Tihamér. – A szemeket ide visszük át tisztításra, majd a terményt Ausztriába exportálják. A mi mákunk már-már bio minősítésű, csak minimális vegyszert használunk. A vevő minden paramétert megvizsgál. A mák egyik nagy ellensége a rokonának számító pipacs. Ez utóbbi ellen elég nehéz védekezni.

Bedi Tihamér ugyanakkor nem bánta, hogy idén is megjelent ez a növény az egyik táblában. – A kettő együtt virágzáskor fantasztikus színkombinációt eredményez – folytatta. – Az utak mentén sokan megálltak fényképezkedni, gyönyörködtek a látványban. Végre-valahára nem bíráltak bennünket, hogy a nagy gépekkel sarat viszünk fel az útra, lassítjuk a forgalmat. Most egy kis élményt adhattunk az erre járóknak. Végezetül megtudjuk, a mák rendívül jó hatással van az egészségre. Számos olyan csontképző anyagot tartalmaz, ami lassíthatja az öregkori csontritkulást.