Dr. Kondora Bálint, a Vas megyei Turizmus Szövetség elnöke szerint azonban van ok a bizakodásra, hiszen a kánikula beköszöntével a szálláshelyek foglaltságáról érkező érkező számok máris erősödő tendenciát mutatnak. Az elnök szerint az országos hírek a turisztikai szezon visszaeséséről szólnak ugyan, de egy erős két hónap még hátravan a nyárból, ami – ha az időjárás engedi – jelentősen megnöveli a vármegyébe látogatók számát is. Mint mondta, az év első öt hónapjában erős elmaradásban voltunk, az előszezon is rosszul alakult, mára viszont a vármegyei rendezvények telítettsége is jól mutatja, hogy a zárás pozitív lehet év végére.

Az okokról szólva dr. Kondora Bálint kiemelte, hogy az infláció okozta bizonytalanság és a szomszédban dúló háború visszavetette az utazási kedvet, illetve kevesebbszer kelnek útra az emberek. Inkább külföldre mennek el nyaralni, a belföldi utazásokat pedig lemondják. Jellemző lett, hogy az emberek árérzékenyek lettek, az utazás előtti pillanatokban foglalnak szállást, előre nem nagyon tervez senki. A vasi fürdők és szálláshelyek július végére kezdenek fellélegezni, a nagyon meleg idő a fürdőhelyek felé tereli az embereket, növelve a turizmusból származó bevételeket. A vasi turizmus szövetség elnöke arra biztatja a helyieket is, hogy keljenek útra, nem kell messzire utazni, Vas vármegye bővelkedik látnivalókban.