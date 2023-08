Nikolaus Berlakovich, a burgenlandi agrárkamara elnöke szerint a közelmúlt heves esőzései mintegy 1000 hektárnyi gabonában tettek kárt. Ennek pontos összegét jelenleg még nem tudják, ugyanis még nem érkezett be minden adat. Az azonban biztos, hogy a felsőőr környéki táblákon jelentős volt veszteség. Ennek okáról a kamarai elnök elmondta, ebben a térségben olyan kevésbé elterjedt gabonát termesztenek, mint például a rozs, a tönkölybúza, a zab, valamint az ősi búzafélék.

– A termőterület a tengerszint felett hatszáz méter felett van, ilyen körülmények között később érik be a gabona – magyarázta az ORF-nek Nikolaus Berlakovich. – A korábbi években, amikor a nyáron viszonylag kevés eső esett, ezzel nem is volt gond. Idén viszont július végén, augusztus elején sok csapadék hullott. A terméskiesés különösen súlyosan érinti a régió biogazdálkodóit is. Földjeiken feljött a gaz, az eső miatt nem tudták megfelelően művelni. Nikolaus Berlakovich kitért arra is, a gazdák a jégkáralapból nem nagyon remélhetnek támogatást.

– Ha a növény kinő és még fejlődésben van, akkor jár a jégeső-biztosítás – részletezte. – Amennyiben az eső miatt a táblára nem lehet rámenni és időben learatni a terményt, akkor már nem. Sokan így jártak, a felázott földön nem tudtak aratni. Amit mégis sikerült betakarítani, az legfeljebb takarmányként lesz hasznosítható. Ráadásul a vizes gabonaszemeket szárítani kell, ami tovább emeli a kiadásokat. Arról nem is szólva, hogy a kenyérgabona ára jóval magasabb, mint a takarmányé.

Az időjárási adatok szerint a felsőőri térségben 26 nap alatt 260 milliméter eső esett; ennyi általában három hónap alatt szokott.