A helységek hőfoka mindenhol külön szabályozható. Az árnyékolásról elektromos zsaluzia, biztonságról kamera és riasztó rendszer gondoskodik, okos rendszerrel, ezért szinte minden, akár távoli helyszínről is vezérelhető. A kandallónak és a napelemnek az előkészítése megoldott. A ház szépen parkosított, közepes méretűnek számító (530m2-es) telken áll, ami automata öntözőrendszerrel is fel van szerelve és külön öntöző vízóra is kiépítésre került.! Hogy kényelmes legyen a bejárás, a kinti kapu és a garázs elektromos távirányítóval nyitható.. A környék infrastruktúrája kiváló, közelben bevásárló központok sportpályák iskolák, szabadidő központ is megtalálhatók!

