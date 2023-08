Ne legyen hosszú leve, ne tegyünk bele sok paradicsomot, a zöldségeket vágjuk nagyobb darabokra vagy éppen szeljük vékonyan. Sózzuk be a hagymát, ami a zsiradékra kerül, tegyünk egy kis pirospaprikát is az ételbe – mindenkinek megvan a bevált receptje, mégis mindenki kicsit másképp csinálja a lecsót. A hozzávalókról legalább nincs vita: zöld, sárga, piros paprika, lédúsparadicsom, amit a nap érlelt, vöröshagyma, zsír vagy olaj és só mindenképpen kell bele. Aki csípősen szereti, az erős zöldpaprika-karikákat is dobhat a serpenyőbe.

A szombathelyi Vásárcsarnokban láttunk lecsópaprikát 500 forintért, tv paprikát 700-800 forintért is. A kápia paprikából 1000 forint egy kiló, a hegyes erőt zöldpaprikának 198 forint volt darabja. A paradicsom kilójáért 500-700 forintot kértek a standoknál. láttunk rózsaszín héjú, húsos, savmentes változatot, ami kevésbé való befőzésre. Az olasz fajtájú ökörszív paradicsom annál inkább: mindkettőnek egységesen 990 forint az ára. A lecsót feldobhatjuk füstölt kolbásszal, önthetünk rá felvert tojást (a dobozos tojás darabja 100 forint), rizzsel is összekeverhetjük, és tunkolhatjuk friss kenyérrel.