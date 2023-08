- Kimondottan hosszú, hűvös tavasszal indultunk, ez már az év elejére rányomta a bélyegét – mondta el érdeklődésünkre Benedikti Árpád, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Vas vármegyei szaktanácsadója. - Hiába virágzott a repce, mint első méhlegelő, a rossz időben nem tudtak dolgozni a méhek. Mindezt egy durva fagykár követte: az éppen akkor érkezett, amikor négy-öt milliméteres rügye volt az akácnak, így elfagyott – tájékoztatott a szaktanácsadó. Másodlagos, harmadlagos úgy nevezett sarjúvirágzásból tudtak a méhek nektárt gyűjteni.

- Mindez az akácméz mennyiségében nagyon meglátszott. A mai napig vannak olyan méhészek, akik nem, hogy akácot, egyáltalán semmilyen mézet nem pergettek. Az ideit gyenge termésű évnek kell tekintenünk Vasban – összegzett a szakember, aki hozzátette: az akácméz minőségével nincs probléma. Ugyan három héttel később virágzott a növény, de akkor más nem virágzott, így tiszta mézet pergethettek a termelők. Megtudtuk azt is: a nyáron egyes, szerencsés méhészek egy keveset a napraforgótáblákról begyűjtött nektárból is tudtak pergetni. Ez egyébként Vasban kevésbé jellemző.

Jó-e a méhészeknek a sok nyári csapadék?

- A napraforgó virágzása végén, illetve azt követően érkezett a sok eső, így abban a gyűjtésben kárt már nem okozott a méhészeknek. A nyár végén virágzó növényeknek, mint például az aranyvesszőnek, talán még jót is tesz, hogy sok csapadékot kapott. Nem őshonos növény, ezért mindig vita övezi, jó vagy nem jó az aranyvessző jelenléte, nekünk méhészeknek azonban fontos méhlegelő. Hozzásegíti a méheket a betelelő élelem összegyűjtéséhez – válaszolta Benedikti Árpád. Hangsúlyozta azt is: csapadék nélkül nincs nektár. Száraz időjárásban nem várható méz, ezért kicsit most bizakodnak: gyarapodást, betelelő mézet várnak a méhcsaládoknál.