A húskészítmény az egyik legfontosabb árucsoport a 2200 üzletünkben, és ebben meghatározó a magyar termékek aránya - hangsúlyozta beszédében Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója, aki elmondta azt is: tavaly mintegy egymilliárd 800 millió forintos forgalmat bonyolítottak a Ságával, az idén ez az összeg eléri a kétmilliárd forintot. A sárvári gyár 24 brand termékét forgalmazzák és további négy sajátmárkás termék előállításában is bizalmat szavaztak a cégnek. Az eddigi munkát megköszönve, a további együttműködés reményében emléklapot adott át Bárány Lászlónak. A Master Good Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója elmondta: negyedik alkalommal adnak otthont a rendezvénynek, amelynek teljes mértékben egyetértenek a céljával. - Ez a nap ünnep a magyar élelmiszeriparban. Ráirányítja a figyelmet a magyar élelmiszerre, az önellátás fontosságára - tette hozzá. Szólt arról is, az utóbbi időszakban több kritikus cikk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy a magyar élelmiszeripar nem elég hatékony. Bizton állítja, ők nem tartoznak közéjük. Sárváron az elmúlt három évben közel 6 milliárd forintot ruháztak be gép - és technológiafejlesztésre a hatékonyság és az innováció jegyében. Zajlanak továbbá az előkészületei annak az új gyár megépítésének is, amely várhatóan 2025 végén kezdi meg működését, és amelynek a kapacitása a jelenlegi duplája lesz.

Az eseményen ott volt Nobilis Márton, élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár is, aki köszöntőjében hangsúlyozta: van még tennivaló bőven a magyar élelmiszeriparban. Az elkövetkező években 750 milliárd forint támogatás áll majd rendelkezésre az ágazatnak. Ez hatalmas lehetőség és felelősség egyben.