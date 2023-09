– Szó szerint lopva kellett permetezni. Virágzáskor például, a párás idő miatt, tömegével fordultak elő peronoszpóra fertőzések, emiatt a fürtök nem úgy kötöttek, ahogy kellett volna, ez sok helyen a mennyiségre nyomta rá a bélyegét. A zsendülés időszakán (amikor érni kezd a gyümölcs) ismét megjelent a peronoszpóra, nálunk inkább a lisztharmat volt a jellemző. Ez miatt fürtök mentek tönkre – emlékszik vissza Szabó Márton. – Meg is kell – egyértelmű a válasz arra: „Meg szokta-e kóstolni a mustot?”. A legközelebbi labor Sopronban van, néha oda is visznek mintát, de az egyszerűbb teszteket, méréseket – cukor, ph-érték, savtartalom – mindig elvégzik helyben. Szabó Márton azt mondja: nem lehet panasz a 2023-as évjáratra. A kevesebb napsütés miatt most inkább a friss, üde, alacsonyabb alkoholtartalmú boroknak való szőlő termett.