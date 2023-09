Az Építési és Közlekedési Minisztériumban tartottak megbeszélést, ahol a vasi útfejlesztések kerültek terítékre – tudtuk meg Szombathely országgyűlési képviselőjének szerdai Facebook-bejegyzéséből.

- Megtisztelő feladat, hogy közös munkánk révén jó hírek kapcsán hívhattam meg egyeztetésre a vasi képviselőtársaimat a minisztériumunkba – mondta el kérdésünkre Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára. A találkozón Pántya József, az útépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtikár is részt vett.

Dr. Hende Csaba lapunkat arról tájékoztatta: - Egy-két héten belül kiírásra kerül a kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárás, amihez a kormány mintegy 4,5-5 milliárd forintot rendelt. Mind az M86-os Szombathely-Körmend közötti gyorsforgalmi útszakasza, mind a szombathelyi elkerülő út, mind pedig a Szombathely-Kőszeg gyorsforgalmi út kiviteli terveinek elkészítésére szól majd a felhívás.

Megtudtuk azt is, a tervezésre a jövő évben köthetnek majd szerződést, a kiírásban a nyertes számára 18 hónapot biztosítanak.

- A kormány határozott szándéka az, hogy ezt a három, Szombathely szempontjából oly fontos fejlesztést megvalósítsa. Nem igaz tehát az, hogy a kormány letett volna ezekről a beruházásokról, mint ahogy azt a DK politikusa korábban állította, és amivel alaptalanul hergelték a szombathelyieket és a Vas megyeieket – hangsúlyozta dr. Hende Csaba.

Az újabb fejlemények kapcsán szintén örömének adott hangot V. Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője. Ismét aláhúzta: az M86-os út Szombathely-Körmend közötti szakaszának fejlesztése Vas megye legfontosabb közúti beruházása. - Sikeres volt a vasi országgyűlési képviselők közös törekvése, és a projekt megvalósítása néhány héten belül átléphet a következő szakaszba – mutatott rá. - Elértük azt is, hogy legyen egy csomópont Sorokpolánynál is, hiszen ez a vasvári járás számára egy közvetlen, gyorsforgalmi útra való csatlakozási lehetőséget teremt majd - tette hozzá V. Németh Zsolt. Utalt arra is, Körmend a gyorsforgalmi úthálózat tervezett fejlesztése jóvoltából különleges közlekedési csomóponttá válik.