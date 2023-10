A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közleményből kiderül az is: a fürdővárosok meghatározó nemzetközi vonzerővel is bírnak, Sárvárt például csehek látogatják legnagyobb számban.

– Folyamatosan érkeznek a különböző jelentések, ezek nem is feltétlenül egyeznek mindenben, de az év első nyolc hónapja alapján kirajzolódni látszik: nehézségek vannak, de nagyon mély válságban nincs a szektor – mondta lapunknak Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke. Hozzátette: az időjárás mindig nagyban befolyásolja az adatokat, a nyárias ősz hatása még nem látszik a legfrissebb statisztikákban, ahogy az év végi hosszúhétvégék és ünnepek is rányomják bélyegüket a vendégéjszakák számára. Szerinte az, hogy a két vasi fürdőváros meg tudta őrizni vezető pozícióját egy olyan esztendőben, mint a mostani: jó eredmény, és jó alapot teremt a jövőre nézve. A belföldi turizmusban látni némi visszaesést, de ezek az adatok azt bizonyítják: Bük és Sárvár továbbra is a turisták kedvenc helyei közé tartozik.

Kondora Bálint részletezte: az eredményhez az elmúlt időszak fejlesztései is hozzájárultak. Bükön például több nagyobb szálláshely most nyitott újra - ez önmagában is vendégcsalogató. Számszerűsítve: tavaly augusztus végéig 363 ezer, az idei esztendőben ugyaneddig 388 ezer vendégéjszakát töltöttek a városban.

A korszerűsítések jó része az energiahatékonyságot célozza meg, ez a létesítmények további működésének záloga. Kiemelte, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. például mintegy 1,2 milliárd forintot nyert energetikai fejlesztésre, ebből napelemparkot létesítenek és új kutat is fúrnak a meleg víz reményében.

Emlékeztetett továbbá: elkészült a vármegye aktív turisztikai stratégiája, mintegy másfél milliárd forint áll rendelkezésre ennek megvalósítására. A kerékpáros- bakancsos- vízi- és lovas túrák erősíthetik a jövőben Vas turisztikai vonzerejét.

Örömmel fogadta a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ friss eredményeit Ágh Péter, Észak- Vas országgyűlési képviselője is. - Az elmúlt évek munkájának köszönhetően sokat léphettünk előre azért, hogy térségünk vonzerejét növeljük. Ennek java a koronavírus-járvány ideje alatt valósult meg. Ez is bizonyítja: a kormány bízik és bízott Észak-Vasban. Szálláshelyek újulhattak meg, attrakciók létesültek Kőszegtől Celldömölkön és Bükön át Sárvarig. Köszönöm mindenkinek a közös munkát, különösen a turisztikai szektorban dolgozóknak - fogalmazott.