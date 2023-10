A képviselő-testület elfogadta a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde beszámolóját, amely tartalmazta a feladatellátás legfontosabb adatait, illetve a változásokat. A beszámolóból kiderült: az intézmény munkaerő-ellátottságára továbbra is jellemző a szakember hiány. A testület elé tárt dokumentum a beruházásokat is taglalta: az egyik csoport vizesblokkjának felújítása mellett a Tótágas Bölcsőde fejlesztését és bővítését célzó pályázati projekt is megvalósult az elmúlt időszakban.