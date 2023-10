A nemzetgazdaság 2022. évi munkavédelmi helyzetéről szóló jelentése minden évben felhívja a figyelmet a munkavédelem társadalmi hatásainak jelentőségére, az egészséges és biztonságos munkavégzés, a munkavállalói egészség megóvásának fontosságára, állapította meg csütörtöki közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM). A munkabalesetek száma a 2021-es 21 591-ről 21 273-ra mérséklődött 2022-re, ugyanezen időszakban a halálos kimenetelű munkabalesetek száma 84-ről 68-ra csökkent. Az adatok kedvezőbb alakulása mellett továbbra is tenni kell a munkavédelmi helyzet javítása érdekében, hangsúlyozta a GFM. A munkavédelmi hatóság minden évben kiemelten ellenőrzi a fokozottan veszélyes ágazatokat is, ahol a munkavállalók egészsége, biztonsága gyakoribb, illetve súlyosabb veszélyeztetésnek van kitéve, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése érdekében, és a törvényben előírt esetekben bírságot alkalmaz. A munkavédelmi hatóságnak jelentős szerepe van a tájékoztatásban és a tanácsadói tevékenységben is, ezzel is elősegítve a munkavédelmi szabályok érvényesülését. A kormány és a munkavédelmi hatóság célja, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok csökkenjenek, ezzel elősegítve a munkavállalók munkavégző képességének megőrzését, az egészség és a biztonság fenntartását a munkahelyeken. A jelentés megtalálható a foglalkoztatási portálon, közölte a GFM.