Szünetel a munka a Stylben, miután a ruhaipari tevékenységet folytató cég áramszolgáltatóval kötött szerződése lejárt – írtuk szeptember derekán. Lapunknak akkor Radics Tibor, a kft. általános igazgatója nyilatkozott, akitől azt is megtudtuk: mintegy 170-en dolgoznak náluk. Az elmúlt hetekben számos információ jutott el szerkesztőségünkbe a Puskás Tivadar utcában működő üzemmel kapcsolatosan, így mintegy két hete arról értesültünk: aggregátorral működik a gyáregység.

Újból kerestük telefonon az általános igazgatót, hogy megtudjuk, sikerült-e az áramszolgáltató zrt.-vel új szerződést kötni és hogy megkérdezzük, milyen most a cég helyzete. Radics Tibort ugyan sikerült elérnünk, ám miután elmondtuk, milyen ügyben telefonálunk, közölte, éppen tárgyaláson tartózkodik, ezért visszahívást ígért. Később azonban hiába kerestük, nem vette fel telefonját, vissza sem hívott bennünket. Az Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartási rendszerében elérhető adatok szintén borúlátásra adhatnak okot.

Az üzemet működtető kft. tárolt cégkivonata szerint múlt héten – október 11-én és 12-én – egy váci és egy körmendi közjegyző is végrehajtást jegyeztetett be a kft.-vel szemben. Ezzel csak tovább nőtt az elrendelt végrehajtások sora: 2022 novembere óta ugyanis a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 2022 márciusa óta pedig a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Követeléskezelési Osztály is „sorban áll” ott követelésével.

Szeptemberben a szombathelyi polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője, Kéner Balázs arról tájékoztatta, hogy a Puskás Tivadar utca 5. szám alatt ruhaipari tevékenységet – különböző cégneveken – végző gazdasági társaságokkal szemben az önkormányzatnak összesen 109 millió 342 ezer 682 forintnyi követelése áll fenn. Kérdéseinket csütörtökön írásban is elküldtük Radics Tibor részére, hogy többet megtudjunk a Styl helyzetével kapcsolatosan. Ha választ kapunk, közöljük.