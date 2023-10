Ismert, 90 milliárd forintos beruházást zárt le a Nestlé cégcsoport Bükön. A két új gyáregység átadása alkalmából érkezett Vas vármegyébe Szijjártó Péter, aki az ünnepi esemény előtt nyilatkozott a Vas Népének.

Huszonöt éve telepedett meg a svájci Nestlé állateledelgyár Bükön. Negyedévszázad telt el, és a cégcsoport bizalma a vasi település iránt töretlen. Mi lehet a büki siker titka?

- Magyarország az egyik legvonzóbb beruházási célpont Európában, és ez nem véletlenül van így, ennek nagyon komoly okai vannak. Először is, Magyarországon kell fizetni Európában a legalacsonyabb adókat. Másodsorban fontos tény, hogy nincsen még egy olyan hely Európában, ahol ilyen politikai stabilitás lenne: ha egy vállalat megállapodást kötött a kormánnyal, akkor pontosan tudja, hogy két hét, két hónap és két év múlva is ugyanazokkal kell tárgyalnia. Fontos érv továbbá Magyarország mellett a magyar munkaerő, a szakképzettség színvonaláról a beruházók már megbizonyosodhattak. Végül pedig fontos megjegyezni, hogy a fejlesztéseket, amiket eddig a kormány vállalt, azokat mindig teljesítette: legyen szó a közművekről vagy a közlekedési infrastruktúráról.

A Nestlé jelentősen hozzátesz a hazai gazdaságpolitikai célok eléréséhez: most egy 90 milliárd forintos beruházás jött létre, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság egy újabb beruházási rekordot döntsön, ezáltal továbbra is növekedési pályán maradjon. Az itt megtermelt állateledelek 90 százaléka exportra megy, s amióta itt vannak, megtízszerezték az általuk alkalmazott emberek számát, már 1500-an dolgoznak itt. A cég folyamatosan növeli a technológiai színvonalát: létrehozott egy 380 millió forintos képzési programot azért, hogy a munkavállalóik még magasabb technológiai színvonalú és hozzáadott értékű munkák legyenek képesek végezni, amivel segítik a magyar munkaerő képzését is, ezért a magyar kormány 190 millió forinttal járul hozzá a programhoz.

- A büki gyárfejlesztést vagy elnézve más vasi beruházásokat, sokszor vetődik fel a kérdés, hogy vajon ki fog itt dolgozni majd? Látjuk a munkaerőpiaci irányt Szombathelyen és Vas vármegye más településein is: a munkaerőhiány miatt külföldi, más kultúrájú munkavállalókat foglalkoztatnak. Van-e ok az aggodalomra?

Aggodalomra nincs ok, mert az elsődleges cél továbbra is az, hogy minden magyar embernek legyen munkahelye. Vannak olyan állások, amiket nem lehet betölteni magyar emberekkel, akkor lehet szó arról, hogy nagyon szigorú szabályok szerint, átmeneti időre, tehát egy meghatározott időszakra lehet behozni külföldi munkaerőt dolgozni. Nem mást csinálni, csak dolgozni. Azt gondolom, hogy eddig nem volt olyan negatív példa, ami problémát okozott volna vagy indokolttá tenné az aggodalmat. Fontos megérteni: egy vállalat mondjuk 500 fővel tervezi a működését, de csak 450 magyar mubnkavállalója van. Akkor a vállalat nem azt csinálja, hogy 90 százalékra csökkenti a teljesítményét, hanem elviszi a gyárát oda, ahol van 500 ember. Tehát hogyha nem engedjük meg, hogy 50 külföldi bejöjjön ideiglenesen dolgozni, akkor 450 magyar ember elveszti a munkáját. Szóval ők hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar embereknek is legyen munkája.

- Szombathelynél maradva: látszólag megállt az északi iparterület értékesítése. Tekinthetünk-e erre úgy, hogy a vasi megyeszékhely esetleg gazdaságilag megtorpant? S hogy ha ez így van, akkor annak milyen hosszútávú következményei lehetnek a városra, illetve az egész térségre nézve?

- Az ipari parknál elsősorban az önkormányzat felelőssége az, hogy milyen körülményeket teremt a beruházóknak. Mi az idei esztendőben 14 nagyberuházáshoz ajánlottuk ki a szombathelyi ipari parkot, azonban az nem segített a beruházók bizalmának felépítésében, hogy egy politikai hecckampányt indított a szombathelyi önkormányzat ellenzéki tábora az elektromos autóipari beruházásokkal szemben. Ez egy olyan hecckampány, ami mindenfajta alapot nélkülöz. És joggal tartanak tőle más iparágak szereplői is, hogy holnap esetleg az ő iparágukkal szemben ül fel egy hecckampánynak a szombathelyi önkormányzat, mert az üzletemberek, a vállalatvezetők pontosan tudják, hogy az elektromos akkumulátorgyártásnak semmifajta negatív környezeti vagy egészségi hatása nincsen. Ezért aztán a szombathelyi önkormányzatnak ez a határozata arra enged következtetni, hogy ők bármilyen politikai hullámra bármilyen politikai hangulatkeltés esetén felülnek, és adott esetben bármelyik iparág vállalatainak nekimennek. Sajnos valóban van egy bizalomvesztés a beruházói közösség részéről.

- A szombathelyi közgyűlés kimondta: nem szeretnének akkumulátorgyárat a városban.

- Igen, és a beruházók attól tartanak, hogy holnap meg majd azt mondják, hogy bútorgyárat nem szeretnének, holnapután meg más gyárat nem akarnak, és annak is pont annyi lenne a szakmai megalapozottsága, mint ennek a döntésnek.