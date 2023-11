- Nyugat-Dunántúlon stabil tudott maradni az ipari termelés még ebben a nehéz helyzetben is – ezt is vázolta Fábián Gergely. Országos kitekintésben is elmondható: erős a foglalkoztatottság, rekord alacsony a munkanélküliség, és aki akar, dolgozik. A közvetlen tőkebefektetések is rekordszámban dőlnek meg: a külföldi ipari vállalatok szeretik Magyarországot. Elégedettek az itt elérhető hozamokkal, a munkaerővel, a cégek megtalálják számításaikat, mindez pedig jelentős exporteredményekben tükröződik, ami azt bizonyítja: versenyképes a gazdaság.

A zöld átállásban és a digitalizációban a fejlődési lehetőségek

Az államtitkár sorolta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium vállalkozások számára nyújtott válságkezelési programjait és a már látható eredményeket. Beszélt a zöld átállás és a digitalizáció jelentőségéről is. - Mind a technológiai átállás, mind a zöld átállás olyan lehetőségeket teremt, ahol iparágaknak van jövőjük – húzta alá.

Fábián Gergely három iránypontot említett az új iparstratégiából: hazai beszállítófejlesztés azért, hogy a magyar vállalatok az értékláncban minél nagyobb mértékben és minél magasabb szinten jelenjenek meg; a K+F+I támogatása, hogy minél jobb kapcsolat legyen a hazai cégek és kutatásfejlesztést végző intézmények, egyetemek között; s a harmadik tér: az ágazatukban élen járó vállalatok, a „magyar bajnokok” kinevelése és a régióban való terjeszkedése.

Szó esett a munkaerőhiány jelentette kihívásokról és a szolgáltató államról is. Fábián Gergely példaként említette azt a hazai céget, ami a világ legjobb koponyafúró eszközét gyártja, ám még sohasem nyert magyar közbeszerzési eljáráson, miután azokat általában csomagban írják ki. A vállalkozás nem tud annak megfelelni, mert csak koponyafúrót gyárt, de abból a legjobbat a világon... Ilyenkor az egészséges patriotizmust, az egészséges iparvédelmet érdemes megvalósítani – erről is beszélt az államtitkár.

5G, MI és drón technológia

Fábián Gergely végül vázolta: a kreatív iparban és a az IKT szektorban is látnak potenciált. Olyan Pilot programokkal készülnek, amik az 5G-t, a mesterséges intelligenciát (MI) és a drón technológiákat alkalmazzák. Kitért arra is, az MI-stratégia már rendelkezésre áll, és készül a drón-stratégia is, hiszen várhatóan pár év múlva több százezer drón lesz jelen a gazdaság számos iparágában. Felhívta a figyelmet az Európai Digitális Innovációs Központokra (EDIH-ek), amik elmondása szerint kézzel fogható tanácsokat adnak a vállalkozásoknak. Hosszú távú céljuk, hogy minél diverzifikáltabb gazdaság alakuljon ki, és a mennyiségi alapú növekedésről a minőségi alapú növekedésre váltsanak.