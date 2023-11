Átadták a Körmendi Agrár Kft. két és fél milliárdos (ebből 1,3 milliárd vissza nem térítendő támogatás), az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása pályázat révén megvalósult projektjét péntek délelőtt: egy 4500 négyzetméteres, automatizált, modern, fejőrobotokkal felszerelt istállót avattak fel az agrárcég telephelyén.

A rendezvényen Balázs István, a telep tulajdonosa elmondta: ez egy új technológiai mérföldkő a cég életében. Hozzátette, a beruházástól a hatékonyság és termelőképesség növekedését várják. Költségcsökkentési és tartástechnológiai szempontból is nagy jelentőséggel bír a fejlesztés, utóbbi a telepen élő állatok kényelmét, komfortérzetét, egészségét és a fejés higiéniai feltételeit is javítja, ami élelmiszer-biztonsági szempontból is fejlődést jelent. Az automatizálásnak köszönhetően a fejés, az etetés, a hűtés és a trágyakezelési folyamatok is teljesen önállóan, személyzet nélkül működnek, ez pedig a térségben fennálló munkaerőhiány kockázatát is minimalizálja.