A nyugat-magyarországi régió gazdasági helyzete került terítékre azon a kerekasztalbeszélgetésen, ahol Szalai Piroskát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bér- és munkaerőpiaci szakértőjét, Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, valamint Takács Balázst, a TDK Hungary Components Kft. ügyvezető igazgatóját Szajlai Csaba, a West Hungary Projekt projektvezetője kérdezte múlt csütörtökön.

Az Eurostat legfrissebb adatait is hozta Szalai Piroska: az európai régiók között a magyarok régóta az élvonalban szerepelnek a high-tech szférában foglalkoztatottak magas arányát tekintve. Még figyelemre méltóbb az, hogy Európa összes régiója közül a nyugat-magyarországi került ki győztesként abban, hogy a nők és a férfiak aránya itt 50-50 százalék a high-tech szférában. Bár Burgenland sok területen megelőzi Vast, a vármegye munkaerőpiaci mutatói jobbak, mint osztrák szomszédé - erről is beszélt a szakértő, hozzátéve: a foglalkoztatottak arányát tekintve Vas 6-7 százalékkal megelőzte Burgenlandot.

A nyugat-dunántúli régiót tekintve három kockázatra hívta fel a figyelmet Rigó Csaba. - 2015-ben még elmondhattuk, a nyugat-dunántúli régió legalább 10-11 százalékban hozzájárult a magyar GDP-hez, 2021-ben ez az adat 8 százalék alá csökkent. Nem dőlhetünk hátra - húzta alá. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a másik kockázatot abban látja, hogy a régiónkba áramló beruházások elmaradnak attól a dinamikától, ami korábban ezt a három megyét országosan vezetővé tette. A harmadik veszély pedig a foglalkoztatottság: rendkívül alacsony még az országos átlaghoz képest is a munkanélküliségi ráta, miközben a tartalék munkaerő 21 ezerre csökkent. - Egy olyan régióban, ahol gyárak fognak elindulni, ez nagyon kevés. Ez is egy kihívás, amit meg kell oldani - mondta Rigó Csaba.

A fokozódó válságok ellenére is folyamatosan fejlődik a TDK Hungary Components Kft. Szombathelyen. Takács Balázs ügyvezető igazgató kiemelte a kormányzati szerepvállalást: a munkahelyek védelme érdekében nyújtott támogatást, a kormányzati védőhálót rendkívül fontosnak találja. Szólt legújabb beruházásukról, ami már az elektromobilitás irányába mutat: a 35 ezer négyzetméteres területet további 13 ezer négyzetméteres épületegyüttessel bővítik. Rámutatott arra is: Észt-, Lett- Cseh és Lengyelországgal, Bulgáriával, Romániával is versenyeztek, úgy hozták el ezt a projektet. Megtudtuk azt is, hosszas beszélgetések kellettek ahhoz, hogy a dolgozók is megértsék: a külföldi munkavállalók azért vannak itt, hogy a ma dúló európai versenyben nyerni tudjanak. Az ügyvezető igazgató szerint ugyanis döntő érv volt a projekt szombathelyi megvalósítása mellett, hogy vállalták: 12-14 hónap múlva többszáz dolgozót állítanak munkába. A korábban elmondottak alapján is világosan látszott: a vármegyéből, a régióból ez megoldhatatlan, így jutnak szerephez a külföldi vendégmunkások.

Rigó Csaba ehhez kapcsolódóan kitért arra is: a kormányt számos támadás éri emiatt, pedig a külföldi vendégmunkások nem migránsok. S az elmúlt 20 évben több példát láttunk külföldi munkavállalók alkalmazására multinacionális cégeknél.