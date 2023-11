Mekkora lakásban élünk? Mivel fűtünk? Hányan élünk együtt? – Korábban beszámoltunk róla, a népszámlálás az egyetlen olyan elsődleges és hiteles forrás, amely képet ad az ország helyzetéről, egyebek mellett a lakásállományról. Eredményei számos területen hasznosulnak a politikától a gazdasági életen át a tudományig. Mindössze tíz hónappal a 2022. évi népszámlálás lezárulta után közzétette az eredményeket a Központi Statisztikai Hivatal. Ebből kiderül: hazánk lakásállománya népszámlálásról népszámlálásra növekszik. 2022-ben 4,6 millió lakás volt az országban, ez az előző népszámláláshoz képest 190 ezerrel – 4,3 százalékkal – több. Vas vármegyében hasonló tendencia figyelhető meg.

Celldömölkön kevesebb, Bükön több a lakás

Szombathelyen 4 580 538 darab lakást regisztráltak a népszámlálás eszmei időpontjában, ez több mint 190 ezerrel több 2011-hez képest. Százalékosan nézve a vármegyeszékhelynél is nagyobb ütemben emelkedett a lakásállomány például Szentgotthárdon, Kőszegen, Sárváron – utóbbi településen 653-mal több lakásban laknak, mint tíz éve. Bükön 1816 lakást tartanak nyilván, ebből 379 az utóbbi évtizedben épült – a mintegy 26,4 százalékos lakásállomány-növekedés az országos átlag hatszorosa. Ezzel ellentétben Körmenden mindössze 0,8 százalékkal emelkedett ez az érték, Celldömölkön pedig 63 lakással kevesebb volt tavaly, mint tíz esztendővel korábban. A részletes adatok kitérnek az építőanyag milyenségére: 84 434 lakás téglából, 6475 pedig panelelemből és egyebek mellett 2861 lakás vályogból épült vármegyénkben. Az ingatlanok alapterületére vonatkozóan is találni statisztikát, e szerint: a 30 négyzetméternél kisebb garzonokból 1266 darabot rögzítettek Vasban – ez a 2011-es népszámlálási adatokhoz képest növekedést, a 2001-eshez képest csökkenést mutat. Érdekesség: most is a 80 és a 99 négyzetméternyi ingatlanokból van a legtöbb (20 731), de ez a szám mégis kevesebb, mint tíz évvel korábban. Jelentősen emelkedett ugyanakkor a nagyobb lakások száma: száz négyzetméter fölött 15 683 darabot, 120 négyzetméternél is nagyobb lakásból 17 635 darabot tartanak nyilván.

Több az összkomfortos családi otthon

Több mint 13 ezerrel emelkedett a két népszámlálás közötti időszakban az összkomfortos lakások száma, ezzel arányosan a komfortosaké, illetve félkomfortosaké és komfort nélkülieké csökkent. Érdekesség: az egy-, illetve kétszobás ingatlanokból kevesebb lett, négyszobásból azonban mintegy tízezerrel többet regisztráltak. A népszámlálási adatok rámutatnak arra is: a központi fűtéssel rendelkező lakások száma jelentősen emelkedett, és csökkent azon ingatlanok száma, amelyeket helyiségenként konvektorral, kályhával vagy más eszközzel fűtenek. Mintegy 74 ezer vasi lakás vezetékes internettel ellátott, több mint 15 ezer lakásban van légkondicionáló berendezés és 1502-ben hőszivattyú, 4796- ban pedig napelem.

Mekkora területen élünk?

Az adatokból kitűnik az is, tíz év alatt nőtt az egy lakóra jutó alapterület. Mindössze 714 olyan lakás van Vasban, ahol 10 négyzetméternél kevesebb jut egy személyre, miközben 13 292 lakásban ugyanez az érték minimum 80 négyzetméter. Jelentősen átalakultak a lakószámok is: míg 2001-ben 19 345, 2011-ben pedig 25 262, addig 2022-ben már 32 249 ingatlant laktak egyedül.